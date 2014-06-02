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Politika

Meclis Başkanı Çiçek, Erdoğan ile oğluna ait kayıtların soruşturma önergesinden çıkarılmasını istedi

CHP grup başkanvekilleri, Meclis Başkanı Çiçek'in Erdoğan ile oğluna ait ses kayıtlarının önergede yer almaması talebini reddetti

02 Haziran 2014 21:55

 

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP’nin Başbakan hakkında verdiği soruşturma önergesinde Erdoğan ile oğlu arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmelerinin çıkarılmasını istedi. CHP geri adım atmadı.

Al Jazeera Türk’ten Sibel Demirci Erdem’in haberine göre, TBMM bürokratları CHP grubuna Meclis Başkanı Çiçek’in önergeden, internette yayınlanan ses kayıtlarının içeriğinin çıkarılması yönündeki görüşünü iletti. Ancak CHP grup başkanvekilleri, Meclis Başkanı’ndan gelen bu mesaja olumlu yanıt vermedi. CHP Meclis Başkanlığı’na “Başbakan hakkında verilen soruşturma önergesi anayasa ve içtüzüğe uygun” görüşünü iletti.

 

'Meclis Başkanı suç işlemiş olur'

 

CHP'den gelen olumsuz yanıtın ardından Meclis Başkanlığı'nın soruşturma önergesi ile ilgili kararı bekleniyor.

TBMM'nin içtüzüğüne göre Meclis Başkanlığı'na verilen önergeler "gelen kâğıtlar" listesine alınıyor ve genel kurulda okunuyor. Okunan önergenin bir örneği başkanlık tarafından hakkında soruşturma açılması istenen başbakan veya bakana gönderiliyor.

Soruşturma önergesinin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde görüşülmesi gerekiyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Çiçek’in önergeyi işleme koyması gerektiğini söyledi. Altay “Keyfi bir uygulama söz konusu olamaz, Meclis Başkanı soruşturma önergesini işleme koymazsa suç işlemiş olur. Bizim önergemiz anayasaya uygun” dedi.

 

‘Görevini kötüye kullandı’

 

CHP 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Başbakan Erdoğan’ın “görevini kötüye kullandığı, suçu bildirmediği, yargıyı etkilemeye teşebbüs, suçluyu kayırma, haksız mal edinme, mal kaçırma” iddialarıyla Meclis soruşturması açılmasını talep etmişti.

CHP geçen hafta verdiği önergede Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilâl Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın tam metni de yer aldı. Önergede, Erdoğan'ın evdeki paraların sıfırlanması için oğluna talimat verdiği savunularak "Başbakan'ın oğlunun evinde bulanan paranın Başbakan’a ait olduğu, bu paranın Başbakan’ın olağan geliriyle uyumlu olmadığı, Erdoğan’ın çocuklarının yanı sıra damadında ve kardeşinde de yüklü miktarda para saklandığı" iddiasına yer verildi.

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