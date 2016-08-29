Meclis Başkanı: Che denen eşkıya benim gencimin yakasında, göğsünde olamaz!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Che Guevara’nın resimlerinin Türk gençlerinin tişörtlerinde olmaması gerektiğini söyledi. Kahraman, Che'yi tanımlarken "eşkıya" ifadesini kullandı.

Rize Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Rize'nin Fethi adı altında gerçekleştirilen kutlamada konuşan Kahraman’ın açıklaması şöyle:

"Devlis var. Yani Liseli Devrimciler. Che Guevara'nın gömleklerini giymişler. Che 39 yaşında öldürülen, bizzat kendisinin infazlar yaptığı bir katil kişilik. Bir gerilla. Bolivya'da, Küba'da, Güney Amerika'da faaliyette bulunan bir eşkıya benim liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz. Olmamalı. Bağı yok benimle. Köküm bir değil. Tarihim bir değil. Benim kendi tarihim ve insanlarım var. Onlarla övüneceğim. Garip. Fatih'i Dünya tanıyacak ama Türkiye tanımayacak.”