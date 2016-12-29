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Politika

Meclis Başkanı ameliyattan çıktı

Kahraman geçtiğimiz kasım ayında da rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı

29 Aralık 2016 23:11

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.Kahraman'a infeksiyon teşhisi konduğu ve Ankara'daki Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. İlerleyen saatlerde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kahraman'ın ameliyattan çıktığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Davutoğlu, “Durumu da doktorlarımızın verdiği bilgiye göre gayet iyi. İnşallah her zaman o nezih ve güzel üslubunu Meclis Başkanlığı kürsüsünden duyabileceğiz. Allah ona, millete hizmet etme yolunda güç versin" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hak-İş tarafından 15 Temmuz ve diğer şehitler için düzenlenen programa konuk olarak katılan Meclis İdare Amiri Salim Uslu, burada yaptığı konuşmanın başında Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın hastaneye kaldırıldığını belirtti. Uslu, “Bugün hastaneye yatırdık akşam saatlerinde. İnşallah yarın sabah ameliyata girecek hepinizden duabekliyoruz. Allah şifa versin” dedi.

Kahraman, Kasım ayında da üst solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış tedavisi 2 hafta sürmüştü.

 

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