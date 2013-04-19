Meclis bahçesinde intihar girişimi

.Adının Murat Akça olduğu öğrenilen bir kişi, Meclis bahçesinin İçişleri Bakanlığı’na bakan bölümünde silahını başına dayayarak intihar etmek istedi.Ateş alan tabancadan çıkan kurşun kimseye isabet etmedi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen ateş alan tabancadan çıkan kurşun, şans eseri kimseye isabet etmedi.
Olay sonrası yaşananlar da dikkat çekiciydi. İntihar girişiminde bulunan Murat Akça'yı gözaltına almak isteyen farklı birimlerdeki polis ekipleri birbirine düştü.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle terörle mücadele ekiplerinin kameralar önündeki tartışması uzun süre devam etti.
Tartışmanın sonunda Murat Akça, terörle mücadele ekiplerince, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.