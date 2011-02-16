T24 LogoT24 Logo
Politika

MECLİS BAHÇESİNDE ''BOĞALI'' PROTESTO TBMM (A.A)

16 Şubat 2011 18:41

-MECLİS BAHÇESİNDE ''BOĞALI'' PROTESTO TBMM (A.A) - 16.02.2011 - CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Meclis kapısında ''boğalı'' ithal et protestosunda bulundu.  Öğüt, Ardahan'dan kamyonet kasasında getirttiği boğayı, TBMM Dikmen kapısından geçirerek, Meclis bahçesine bağlamak istedi ancak polis izin vermedi. Bunun üzerine boğayı, Meclis açık otoparkına götürmek isteyen Öğüt'e polis yine engel oldu. Bunun üzerine Dikmen kapısında kamyonetin üzerine çıkarak açıklama yapan Öğüt, Hükümetten Türk köylüsüne sahip çıkmasını istedi. Öğüt, ''Et ithalatı durdurulmazsa, bugün 1 tane boğa getirdik yarın binlerce boğa getirip, -İspanya'da yaptıkları gibi- Kızılay'da salacağız. İnsanları tutukluyorlar. Boğaları da tutuklasınlar görelim'' diye konuştu. Türk köylüsünün elinde bulunan binlerce sağlıklı hayvanın değerlendirilmediğini öne süren Öğüt, köylünün perişan edildiğini savundu.  Bu arada, hayvanı Ardahan'dan getiren üreticilerden biri, polise tepki gösterdi, Üretici, ''Sizin karnınız tok, sırtınız pek. Benim 8 çocuğum aç benden ekmek bekliyor. Ot yiyoruz, ot'' diye bağırdı.  Öğüt, ithal etin marketlerde maliyetinin çok üzerinde satıldığını ileri sürerek, ''Kilosu 10 liraya geliyor. Bu paraya et yiyeniniz var mı? Nasıl bir anne bakamadığı çocuğunu cami avlusuna bırakıyorsa, üreticiler de hayvanlarını Meclise bırakmak istiyorlar'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24