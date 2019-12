-MECLİS BAHÇESİNDE ''BOĞALI'' PROTESTO TBMM (A.A) - 16.02.2011 - CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Meclis kapısında ''boğalı'' ithal et protestosunda bulundu. Öğüt, Ardahan'dan kamyonet kasasında getirttiği boğayı, TBMM Dikmen kapısından geçirerek, Meclis bahçesine bağlamak istedi ancak polis izin vermedi. Bunun üzerine boğayı, Meclis açık otoparkına götürmek isteyen Öğüt'e polis yine engel oldu. Bunun üzerine Dikmen kapısında kamyonetin üzerine çıkarak açıklama yapan Öğüt, Hükümetten Türk köylüsüne sahip çıkmasını istedi. Öğüt, ''Et ithalatı durdurulmazsa, bugün 1 tane boğa getirdik yarın binlerce boğa getirip, -İspanya'da yaptıkları gibi- Kızılay'da salacağız. İnsanları tutukluyorlar. Boğaları da tutuklasınlar görelim'' diye konuştu. Türk köylüsünün elinde bulunan binlerce sağlıklı hayvanın değerlendirilmediğini öne süren Öğüt, köylünün perişan edildiğini savundu. Bu arada, hayvanı Ardahan'dan getiren üreticilerden biri, polise tepki gösterdi, Üretici, ''Sizin karnınız tok, sırtınız pek. Benim 8 çocuğum aç benden ekmek bekliyor. Ot yiyoruz, ot'' diye bağırdı. Öğüt, ithal etin marketlerde maliyetinin çok üzerinde satıldığını ileri sürerek, ''Kilosu 10 liraya geliyor. Bu paraya et yiyeniniz var mı? Nasıl bir anne bakamadığı çocuğunu cami avlusuna bırakıyorsa, üreticiler de hayvanlarını Meclise bırakmak istiyorlar'' diye konuştu.