Meclis 'Ayasofya tekrar cami olsun' dilekçesini kabul etti

Talip Bozkurt adlı bir kişi TBMM Dilekçe Komisyonu'na gönderdiği dilekçede, 1935 yılından bu yana müze olarak faaliyet gösteren Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılmasını talep etti. Başvuruyu işleme alan Komisyon, ilgili kurumlara görüş soracak.

Anadolu Gençlik Derneği, Alperen Ocakları gibi bazı gruplar Ayasofya Müzesi'nin tekrar cami yapılarak ibadete açılması için kampanya yürütüyordu.

'Dünyanın en fazla ziyaret edilen müzelerinden biri

Dünyada en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya, sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlardan biri olup, dünyanın 8. harikası olarak gösteriliyor.

Doğu Roma imparatoru Justinianos tarafından dönemin iki önemli mimarı Anthemios ile İsidoros'a yaptırılan Ayasofya, 916 yıl kilise olarak kullanıldı. Daha sonra, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethiyle camiye çevrildi. Ayasofya, 1935 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararı ile müze olarak kapılarını ziyarete açtı.