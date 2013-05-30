Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda ‘Başkanlık‘ pazarlığı

Hülya Karabağlı / Ankara

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda masayı kilitleyen ‘Başkanlık’ önerisinde pazarlık başladı. MHP, iktidar kanadı AKP’ye, başkanlık önerisini geri çekmesi durumunda yeni anayasada Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi önerisine sıcak bakacağı mesajı verdi. AKP, net bir yanıt vermedi. Oysa MHP, CHP ile birlikte yeni anayasada cumhurbaşkanının parlamento tarafından seçilmesini önermişti.

MHP: Köpüklü maddeleri ortadan kaldıralım

Anayasa Uzlaşma’ da geri sayım hareketliliği başladı. Dünkü toplantıda, MHP’li Faruk Bal, masanın muhataplarına, ‘köpüklü maddeleri temizleme’ önerisinde bulundu. Bal, Anayasa’nın ana metninde yer alma zorunluluğu olmayan öneriler için kullanılan “köpüklü maddeleri ortadan kaldıralım” dedi. MHP, herkesin bazı şeylerden geri adım atması halinde ortak bir metin üzerinde mutabakatın sağlanabileceğine dikkat çekiyor.

AKP ‘Başkanlık’tan vazgeçebilir

Kulisler, MHP’nin önerisinin komisyona yeni bir boyut kazandırdığına dikkat çekiyor. AKP uzun zamandır, “Üç siyasi parti anlaşırsa Başkanlıkta geri adım atarız’ diyor. CHP, ‘Başkanlık’la ilgili 40 maddenin anayasayı kilitlediğini söylüyor.

Bundan sonra ne olabilir?

‘Başkanlık’ çözülse bile AKP’nin, ‘Partili Cumhurbaşkanı’ önerisi beklemede. CHP, MHP ve BDP, parlamenter sistemden yana tavırlarını sürdürüyor. Komisyonda, ‘ana dil’, ‘vatandaşlık’ gibi bazı maddelerde uzlaşma yok.