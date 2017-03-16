Meclis, Aladağ'ı araştırırken yangın önlemede sınıfta kaldı; 'yağmurlama' sistemi Meclis'te de yokmuş!

TBMM’de Aladağ Yangınını Araştırma Komisyonu dünkü toplantısı Meclis’in de yangına karşı önlem açısından yetersiz olduğunu ortaya koydu. Aladağ’da 11'i çocuk 12 kişinin ölmesine sebep olan yangının çıktığı özel yurtta inceleme yapan yangın uzmanı bilirkişi heyeti "yangının nasıl olup hızla yayıldığına" ilişkin sorulara yanıt verirken Meclis’ten örnek verince çarpıcı gerçek de ortaya çıkmış oldu. Makine mühendisi ve yangın uzmanı Bekir Metin Demir, komisyon üyelerine, salonda sadece iki adet dedektör bulunmasına karşı yangına anında müdahale eden 'yağmurlama' da denen 'sprink' sistemi olmadığını söyleyince büyük şaşkınlık yaşandı. Yangına karşı tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, bilirkişilerden Demir, "Madem böyle bir yangından konuşuyorsak herkes evinde bir yangın söndürme tüpü bulundursun" dedi.

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Tutanaklarda Meclis'in durumunu da ortaya koyan görüşmeler şöyle:

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Sayın Başkanım, demin size bir film seyrettirdik. Koltukta yangın başladı, minicikken böyle yangın koltuğun üstünde, iki dakika içinde o oda cehenneme döndü, iki dakikada, gördünüz, birdenbire.

BAŞKAN – Peki, şöyle sorayım: On beş dakika içinde bu kadar büyüyen bir yangında, atıyorum, duman dedektörü olsaydı ya da yangın söndürme anlamında yeterli tedbirler olsaydı bu süre ne kadar gecikirdi? Çocuklarımızın oradan kaçışında -tabii, tatbikatın, eğitimin de buna eklendiğini düşünürsek ne kadar bir süre kazanırdık biz burada?

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Efendim, mesela bakın, sizin burada, sizin şu odada bizim “yağmurlama” dediğimiz “sprink”leme sistemi yok. Bakın, burada yok. Ta karşı köşede bir dedektör var. Orada yangın çıkacak, perde yanacak, orada perdeden çıkan duman buna gelecek, bu bağıracak, duyacak millet. Ya, burada çıkarsa yangın. Orada da uygun değil.

BAŞKAN – Arka köşede de var.

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Bu tür aletlerin böyle ortada olması lazım.

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Arkada da var.

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Bir de bu köşede var.

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Ama yağmurlama sistemi yok.

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Yağmurlama sistemi yok. Mesela Mecliste yağmurlama sistemi yok, buyurun. Eğer burada şimdi diyelim bir yangın başladı, bu dedektörle, o gördüğümüz dedektör, o alet dumanı algıladığı anda başlar bağırmaya. Onun yapacağı iş o. Bağırdığı zaman da onun bağlı olduğu bir merkez vardır, yirmi dört saat insanların bulunduğu, güvenlik görevlilerinin bulunduğu bir merkez vardır.

Oradaki görevli bakar, bağırıyor, nereden bağırıyor? Filan odada bağırıyor, Meclis araştırma komisyonu odasında bağırıyor, bir şey var o odada. Koşar, gelir bakar ki, burada bir şey yanıyor, mesela burada bir tutuşmuş bir şey, hemen bastırıp söndürüyor onu, bir iki dakika içinde, üç beş dakika içinde, daha fazla sürmemesi lazım. Ama yağmurlama sistemi olursa, o onu algıladı, bağırdı, o zaman o yağmurlama sistemi ne yapıyor? Merkezden kumanda alıyor ve alevler üstüne yağmur şeklinde püskürüyor ve yangını söndürüyor kimseye gerek kalmadan. Sistemler değişik. Bu tür yurtlarda “bas, ihbar et sistemi” yok, dedektör sistemi yok, yağmurlama sistemi çok pahalı bir sistem, o zaten yok. Eğer bu sistem olsaydı ve de talebeler eğitimli olsaydı -en önemlisi o- "Çocuklar, bakın, burada bir yangın çıkarsa, şöyle olursa, böyle olursa buradan kaçın, buraya gidin, buradan yapın, yangın merdiveni burası" diye kendilerine bir eğitim verilseydi bu kadar bir şey olmazdı.

BAŞKAN – Aslında şöyle bir şey yapmak lazım: Tatbikatları veya yangın eğitimini sadece yurtta kalan öğrencilere yurt tatbikatı gibi değil, bunu ilkokul çağından başlayarak öğrencilere okullarda düzenli olarak vermek lazım yani ne kadar erken başlarsak biz bu eğitime... Bu çocuk veya bu yetişkin bu yangınla, Allah korusun, bir yurtta da karşılaşabilir, kendi evinde de karşılaşabilir. Yani Mecliste de bu olabilir. Milletvekilleri olarak burada bulunuyoruz diye yangına karşı korunmuş hâlde değiliz, her yerde olabilir ama bu eğitim yani temel eğitim seviyesinde başlayıp da okullarda ciddi bir yangın tatbikatı ve eğitimi verilirse dönem dönem, en azından bu bilinçle yetişmiş çocuklar herhangi bir yerde bir yangın tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini az da olsa bilirler diye düşünüyorum.

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Başkanım, ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir kelime söylemek istiyorum müsaade ederseniz.

BAŞKAN – Buyurun.

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Burada bu kadar arkadaşımız var. Hangimizin evinde yangın söndürme tüpü var, kaç kişinin evinde var? Kimse “Var.” demiyor.

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Var, apartmanlarda var.

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Evlerimizde. Apartmanlarda var, akıllı binalarda var.

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Her katta var.

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Bu 50- 60 lira... Vardır ama kullanmasını bilen yoktur.

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Neyi kastediyorsun sen şimdi?

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR –Madem böyle bir yangından konuşuyorsak herkes evinde bir yangın söndürme tüpü bulundursun.