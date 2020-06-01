Meclis 48 gün sonra toplanıyor: İlk görüşülecek madde Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yasa Teklifi

TBMM, Koronavirüs'le mücadele kapsamında 16 Nisan’da ara verdiği mesaiye ziyaretçi yasağı getirilerek yeniden başlıyor. Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak, bekçilere tanınan yeni yetkiler nedeniyle tartışma konusu olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yasa Teklifi görüşülecek. AB’ye uyum düzenlemelerini içeren Rekabet Yasası değişikliği ile İkinci Yargı Paketi de komisyonlarda ele alınacak.

Meclis çalışmaları, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun sürdürülecek. TBMM yerleşkesine ziyaretçi girişini yasaklayan kararın süresi bu ay sonuna kadar uzatıldı. Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, AKP ve MHP grupları, bu hafta Genel Kurul’da Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yasa Teklifi’nin görüşmelerini tamamlamayı hedefliyor.

Düzenlemenin neler getirmesi bekleniyor?

Bu düzenlemeye göre;