-Meclis "terör" gündemiyle toplanacak TBMM (A.A) - 19.10.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yarın TBMM Genel Kurulunda, ''terör'' gündemiyle genel görüşme yapılacağını bildirdi. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Güldal Mumcu başkanlığında toplandı. Ünal, Hakkari'deki hain saldırıya ilişkin yerinden söz alarak, tüm milletin bugün derin bir üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. "Acının yüreklerde onulmaz yaralar açtığı günlerden geçiyoruz'' diyen Ünal, terör belasının üstesinden gelineceğine dair umudun milletin kalbine aşılanması gerektiğini ifade etti. Ünal, ''Bunun her milletvekilinin sorumluluğu olduğunu belirten Ünal, ''Türkiye, demokratikleşme yolundan asla ve asla dönmeyecektir. Milletimize verdiğimiz sözü planlama, strateji, taktik olarak yerine getiriyoruz. Terör belasıyla uğraşan tüm devletlerin yaşadığı süreçlerden hepimiz geçiyoruz'' diye konuştu. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın, ''Bu bir savaştır'' sözlerine de yanıt veren Ünal, ''Bu bir savaş değildir. Bu bir savaş ise 'hangi taraftasın' diye sorarlar'' dedi. Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu ve terör belasını bertaraf edeceğini belirten Ünal, ''Biz yarın terör gündemiyle genel görüşme yapacağız'' dedi.