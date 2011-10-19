T24 LogoT24 Logo
Politika

Meclis "terör" gündemiyle toplanacak TBMM (A.A)

19 Ekim 2011 18:17

-Meclis "terör" gündemiyle toplanacak TBMM (A.A) - 19.10.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yarın TBMM Genel Kurulunda, ''terör'' gündemiyle genel görüşme yapılacağını bildirdi. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Güldal Mumcu başkanlığında toplandı. Ünal, Hakkari'deki hain saldırıya ilişkin yerinden söz alarak, tüm milletin bugün derin bir üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. "Acının yüreklerde onulmaz yaralar açtığı günlerden geçiyoruz'' diyen Ünal, terör belasının üstesinden gelineceğine dair umudun milletin kalbine aşılanması gerektiğini ifade etti. Ünal, ''Bunun her milletvekilinin sorumluluğu olduğunu belirten Ünal, ''Türkiye, demokratikleşme yolundan asla ve asla dönmeyecektir. Milletimize verdiğimiz sözü planlama, strateji, taktik olarak yerine getiriyoruz. Terör belasıyla uğraşan tüm devletlerin yaşadığı süreçlerden hepimiz geçiyoruz'' diye konuştu. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın, ''Bu bir savaştır'' sözlerine de yanıt veren Ünal, ''Bu bir savaş değildir. Bu bir savaş ise 'hangi taraftasın' diye sorarlar'' dedi. Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu ve terör belasını bertaraf edeceğini belirten Ünal, ''Biz yarın terör gündemiyle genel görüşme yapacağız'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24