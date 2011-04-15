-MECLİS 23 NİSAN'DA ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANACAK TBMM (A.A) - 15.04.2011 - TBMM'nin açılışının 91. yıl dönümü olan 23 Nisan'da TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. ''TRT 33. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği-Fotoğraflarla 33 Yıl'' fotoğraf sergisi, 18 Nisan Pazartesi günü TBMM Tören Salonu'nda açılacak. TBMM kreşinde eğitim gören 6 yaş grubu çocuklar 19 Nisan Salı günü TBMM tören salonunda çeşitli illere özgü halk oyunları sergileyecek. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 20 Nisan Çarşamba günü 37 ülkeden gelen çocukları ve refakatçilerini kabul edecek. 23 Nisan Cumartesi günü ise TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, Birinci Büyük Meclis'te anma töreni ve TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul töreni gerçekleştirilecek. Aynı gün TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Akşam da TBMM Tören Salonu'nda resmi kabul gerçekleştirilecek. 24 Nisan Pazar günü ise TBMM Genel Kurul Salonunda 8. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi toplanacak.