Meclis 17 Kasım'da açılabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni dönemin 17 Kasım Salı günü başlaması bekleniyor. 22 Kasım Pazar günü TBMM Başkanı seçiminin, 28 Kasım Cumartesi de güven oylamasının yapılması planlanıyor.

TBMM Genel Kurulu, YSK tarafından kesin sonuçlarının açıklanmasını takip eden 5. gün toplanacak. Buna göre, TBMM Genel Kurulu'nun 17 Kasım Salı günü toplanarak, milletvekillerinin ant içmesi bekleniyor. En yaşlı üye sıfatıyla 77 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Geçici Başkan olacak. Baykal ve en genç 6 üyenin katip üye olacağı Geçici Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimine kadar görev yapacak.

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının 2/3’ünün (367), üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en çok oy alan üye Başkan seçilecek.

28 Kasım’da güven oylaması

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; 18 Kasım Çarşamba günü hükümetin kurulması, 23 Kasım Pazartesi günü hükümet programının okunması, 26 Kasım Perşembe günü görüşmelerin yapılması ve 28 Kasım Cumartesi günü de güven oylamasının yapılması bekleniyor.

Başkanlık, 276 milletvekili güvensizlik oyu kullandığı takdirde, Bakanlar Kuruluna güvensizlik oyu verildiğini, aksi halde Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu aldığını açıklayacak.

Anayasa uyarınca, Seçim Hükümeti 'nin görevi yeni Meclis toplanıncaya kadar sürecek, ancak 64. Hükümet kuruluncaya kadar Geçici Bakanlar Kurulu'nun görevi devam edecek. Milletvekillerinin yemininin ardından, yeni hükümet için de süreç işlemeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeminin hemen ertesinde yeni hükümeti kurmak üzere, AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu görevlendirecek.

İlk iş bütçe

Kasım ayı sonunda Hükümet'in kurulmasının ardından Meclis'in ilk işi, Geçici Bütçe'nin çıkarılması olacak. 2016 yılı bütçesi ise yeni yılın ilk aylarında görüşülecek.