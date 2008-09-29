Meclis 1 Ekim'de açılacak

TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılı çalışmaları için saat 15.00'te TBMM Başkanı Köksal Toptan başkanlığında toplanacak. Toptan’ın sunuş konuşmasının ardından Genel Kurul’da İstiklal Marşı okunacak. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yasama yılının açış konuşmasını yapacak ve aynı gün TBMM Başkanı Toptan ve eşi, yasama yılı açılışı nedeniyle saat 18.00’de TBMM Havuzlu Bahçede bir kokteyl verecek. Meclis’in yeni yasama açılışına Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da Ankara’da olacak.



Liderler bayramda Ankara'da



Meclis'in yeni yasama yılının açılışının, 29 yıl aradan sonra ilk kez bayrama denk gelmesi liderlerin de programlarını değiştirmesine neden oldu. Her sene memleketlerinde bayramı karşılayan liderler, bu bayramda Meclis açılışı nedeniyle Bayramın ikinci günü Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bayram süresince Ankara’da olacak. Bayramı memleketi Zonguldak'ta karşılayacak olan TMBB Başkanı Köksal Toptan, ikinci gün Ankara'da olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bayramın birinci günü İstanbul’da, ikinci ve üçüncü günü ise Ankara’da bulunacak. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise bayramı memleteki Antalya'da karşılayacak. Baykal, Meclis açılışı için ise bayramın ikinci günü Ankara'ya gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara’da geçirecek. Bayramın birinci günü parti genel merkezinde bayramlaşma törenine katılacak olan Bahçeli, ikinci gün TBMM’nin açılış törenine katılacak. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk de bayramı Ankara’da geçirecek. DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, bayramın ilk iki günü Ankara'da üçüncü günü ise memleketi Eskişehir’de olacak. Sezer, bayramın iki ve üçüncü günü ise Ankara’da olacak.



Partiler arası bayramlaşma 2. gün



Öte yandan siyasi partiler arası bayramlaşmalarda bayramın ikinci günü

yapılacak. DTP yönetimi ise bu bayramda, sınırlı sayıda partiden randevu alınması nedeniyle bayramlaşma törenlerini iptal etti.