Meclis 1 Ekim’e kadar tatile girdi; siyasi partilerin yaz programı belli oldu

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25 saatlik maratonun ardından dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

Kabulün ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

Milletvekilleri, Meclis’in tatile girmesiyle birlikte Genel Kurul salonunda topluca dönem sonu hatıra fotoğrafları çektirdi.

Siyasi partilerin yaz programı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 18 Temmuz itibariyle 27’nci Dönem 4. Yasama Yılı çalışmalarını tamamlayarak ekim ayına kadar tatile girdi. Ancak yaklaşık 2.5 aylık tatil süreci siyasetçiler için sahada yaz mesaisi anlamına geliyor. İktidardan muhalefete tüm siyasi partiler, genel başkanlar ve milletvekilleri ile il il Türkiye’yi dolaşacak.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin özel haberine göre partilerin yaz programı belli oldu:

AKP il gezilerine ağırlık verecek

Meclis’in çalışmalara ara vermesinin ardından AKP milletvekilleri seçim bölgelerine gidecek, vatandaşlar ile bir araya gelecek programlara katılacak. Milletvekilleri yaptıkları çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepleri de telefonlarına yükledikleri yazılım aracılığıyla hızlıca Genel Merkezin de bilgisine sunacak. Ayrıca sahada yapılan çalışmaların raporları da genel merkez ve grup başkanvekillerine sunulacak.

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da ayrı bir program dahilinde sahada olacak. “Meclis'in ara vermesiyle hepimiz arazide olacağız. Meydanlarda olacağız” diyen Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Hatay, Diyarbakır ve Erzurum’u ziyaret etti. Erdoğan’ın yaz boyunca da bu gezileri sürdürmesi bekleniyor.

CHP kurulan masalar bünyesinde saha çalışması yapacak

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin il ziyaretleri devam edecek. CHP bünyesinde kurulan Doğu Masası, Esnaf Masası ve Ekonomi Masası da bu süreçte sahaya ağırlık vererek çalışmalarını ‘yerinden’ yürütecek.

CHP, özellikle oylarını artırmak, milletvekili çıkaramadığı illerde milletvekili çıkarabilmek için yaz dönemi boyunca Doğu illerine yönelecek. Doğu Masası kapsamında 24 il kendi arasında ayrılacak, milletvekilleri bu illerde oylarını artırmak için sivil toplum kuruluşları ile esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da, “Bayramdan sonra CHP’nin ekonomi, doğu ve esnaf masası bütün hatlarıyla sahada olacak. Aynı zamanda milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve teşkilatlarla sahada olacak. Yaz programı derin hatlarıyla Kurban Bayramı sonrasında netleşecek” dedi.

İYİ Parti 3 bölgeye yoğunlaşacak

İYİ Parti de yaz dönemi boyunca ağırlıklı olarak Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bir kısmı ve Karadeniz Bölgesi’ndeki illeri ziyaret edecek. Partinin 36 milletvekili hem seçim bölgelerinde hem de sorumlu oldukları illerde yaz boyunca saha çalışması yürütecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bayramdan sonra esnafın vatandaşın sorunlarını dinlemek için her hafta 3 kente gideceğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, parti olarak eylül ayı sonuna kadar 81 ilin tamamına yapılacak ziyaretlerin tamamlanması hedefiyle yola çıktıklarını söylerken, “Biz bu gezilerde STK’ların, vatandaşların ve esnafın sorunları olduğu kadar sorunlara karşı önerileri olduğunu da gördük. Biz havuzumuzda bu sorunları ve çözüm önerilerini biriktiriyoruz. İlgili politika başkanlıkları da bu sorunlara ve çözüm önerine ilişkin çalışmalar yürütüyor ve kalıcı çözümler ortaya çıkarıyoruz. Yaz dönemi boyunca da bu şekilde bir çalışma yürüteceğiz” ifadelerine yer verdi.

HDP’nin yaz programı parti kapatma ve ekonomi gündemli yürütülecek

HDP ise yaz boyunca, hem partilerine yönelik açılan kapatma davasına karşı çalışma yürütecek hem de ‘iş -aş’ buluşmalarını sürdürecek. Türkiye’nin 81 ilinde ‘Her yerdeyiz, HDP’liyiz” sloganıyla başlattıkları kampanyayı büyütmeyi hedefleyen HDP, eylül sonuna kadar tüm il ve ilçelerde programlar düzenleyecek. HDP, diğer yandan partileri bünyesinde oluşturdukları ‘ekonomi masası’ kapsamında ‘iş-aş’ buluşmalarını sürdürecek, kentlerde yurttaşlarla bir araya gelecek.

MHP’de parti içi eğitim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin son grup toplantısında Meclis çalışmalarına verilen arada milletvekillerini “siyasette tatil olmaz” diyerek uyardı, “Hepinizden beklentim, KOVİD-19 şartlarına dikkat ederek, kurallara harfiyen uyarak seçim bölgelerinizde her insanımıza ulaşmanızdır. Her eli tutunuz, her haneye giriniz, ülkemizin üzerinde oynanan oyunları birer birer anlatınız. Bahane istemiyorum, yılgınlık istemiyorum, oyalanma istemiyorum” dedi. Meclis çalışmalarının bitmesiyle birlikte MHP Milletvekilleri de seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürecek. MHP’nin yaz programında ayrıca il-ilçe başkanları ve belediye başkanları başta olmak üzere parti içi eğitimler de devam edecek.

DEVA sahada olacak: dinleme merkezli çalışma

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, yaz programı kapsamında ağırlıklı olarak İstanbul’da çalışma yürütecek; ancak büyükşehirler özelinde de ziyaretler yapacak. DEVA Partisi Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Emin Ekmen, son 45 günde 14 il 43 ilçe ziyaretinde bulunduklarını hatırlattı, küçük gruplar halinde il gezilerine devam edeceklerini, bu gezilerin daha çok dinleme merkezli olacağını söyledi. Teşkilatlanma çalışmaları kapsamında temmuz-ağustos aylarında da il ilçe kongreleri de devam edecek. DEVA Partisi, il ilçe gezileri haricinde ili başkanları düzeyinde de istişare toplantıları düzenleyecek.

Davutoğlu Diyarbakır ziyareti yapacak

Gelecek Partisi de diğer partiler gibi yaz boyunca sahada olacak. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’dan başlayarak Sakarya, Bursa gibi birçok ili parti organlarıyla birlikte ziyaret edecek. Gelecek Partisi’nin 16 genel başkan yardımcısı da Türkiye’nin 81 ilini paylaşarak il ve esnaf gezileri yapacak.