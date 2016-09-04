Mecklenburg-Vorpommern sandık başında



Mecklenburg–Vorpommern eyaletinde nefesler tutuldu. Bu akşam açıklanacak seçim sonuçları merakla bekleniyor. Halihazırda Sosyal Demokrat Partili (SPD) Eyalet Başbakanı Erwin Sellering koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ile ittifakını sürdürebilecek mi yoksa anketlerde CDU'yu zorlayan aşırı sağcı AfD CDU'nun önünde mi geçecek?

Yaklaşık 1 milyon 330 bin seçmenin bulunduğu Mecklenburg–Vorpommern eyaletindeki seçimlerde 389 aday parlamentodaki 71 sandalye için yarışıyor. Ülkenin kuzey doğusunda yer alan eyaleti on yıldır Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Genel Başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Partili (CDU) hükümet ortakları yönetiyor.

Sosyal Demokrat Partili Eyalet Başbakanı Erwin Sellering seçim kampanyası sırasında Hristiyan Birlik Partileri ile olası bir yeni koalisyona sıcak bakıp bakmadıkları konusuna netlik getirmediği için Sol Parti ve Yeşiller ile de ittifak oluşturulabileceği ihtimali bulunuyor.

Yapılan son anketler Sellering liderliğindeki Sosyal Demokrat-Hristiyan Demokratlar ittifakına desteğin azaldığını gösteriyor. Sosyal Demokratlara destek yüzde 28 ve CDU ortalama yüzde 23 dolayında oya ulaşıyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise anketlerde CDU ile başa baş gidiyor. Bu nedenle partinin ilk kez Eyalet Meclisi'ne girme ihtimali bulunuyor.

Eyalet genelindeki anketlerde Sol Parti (Die Linke) yüzde 13-14 oy seviyesine ulaşırken, Yeşiller yüzde 5 ila 6 oranındaki destekle Eyalet Meclisi'ne girememe tehlikesiyle karşı karşıya. Hür Demokrat Parti ve aşırı sağcı NPD ise yapılan seçim öncesi anketlerde yüzde beşlik barajı aşamıyor.