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Ekonomi

Mecidiyeköy'de toplu taşımaya yapılan zammı protesto eden ÖDP'liler: Akbil basma, turnikeden atla

Basın açıklaması sonrası grup ücret ödemeden metrobüs durağına giriş yaptı

02 Şubat 2016 01:33

İstanbul Mecdiyeköy'de toplanan bir grup ÖDP'li, toplu taşıma araçlarına uygulanan zammı "Ses çıkarma" eylemi ile protesto ederken basın açıklamasının ardından, "Akbil basma / Turnikeden atla" sloganı atıp, akbil basmadan turnikelerin üzerinden atlayarak metrobüs durağına giriş yaptı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Aktaran'ın haberine göre, ÖDP İstanbul İl Örgütü'nden yaklaşık 50 kişilik grup, toplu taşıma araçlarına uygulanan zammı protesto etmek için Mecidiyeköy'deki Metrobüs Durağı'nda saat 19.30 sıralarında toplandı.

Ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atan grup, ıslık çalarak ve alkışlayarak bir süre "Ses çıkarma" eylemi yaptı. Ardından, ÖDP İl Örgütü'nden Deniz Demirdöğen basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, “14 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da ulaşım ücretlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla zam yapıldı. 31 Ocak itibariyle uygulamaya başlanan zamlı tarife, İETT otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, raylı sistem ve Şehir Hatları vapurlarını kapsamaktadır. Ayrıca taksimetre ücretlerine ve minibüs ücretlerine de uygulanacak zam yolda. AKP iktidarı döneminde bizim payımıza zamlar düştü. İstanbullular, Avrupa'nın en pahalı ulaşımını kullanmaktadır. Bizler, nitelikli, ücretsiz ulaşımın bir hak olduğunu savunuyoruz, ulaşıma uygulanan zammı kabul etmiyoruz" denildi.

Basın açıklamasının ardından, eylemciler, “Akbil basma / Turnikeden atla" sloganı atıp, akbil basmadan turnikelerin üzerinden atlayarak Metrobüs durağına giriş yaptı.

Eylem olaysız sona erdi.
 

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