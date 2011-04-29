Mecidiyeköy Meydanı yan yolu 3 gün kapalı olacak

T24 - İstanbul'da Ali Sami Yen Stadı'nın yıkım çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy Meydanı yan yolu ve D-100 karayolu, bu akşamdan itibaren 3 gün süreyle kısmen trafiğe kapatılacak.





İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlık Toplu Konut İdaresince Ali Sami Yen Stadı'nın yıkımı nedeniyle Mecidiyeköy Meydanı yan yolu (D-100 altı Ali Sami Yen Stadı tarafı) Boğaziçi Köprüsü istikametinin, bu akşam saat 23.00'ten, 2 Nisan Pazartesi günü saat 04.00'e kadar trafiğe kapalı olacağı bildirildi.









Ayrıca açıklamada, 30 Mayıs Cumartesi günü 02.00-06.00 saatleri arasında, D-100 Mecidiyeköy Viyadüğü Boğaziçi Köprüsü istikametindeki sağ şeridin, trafiğe kapatılacağı kaydedildi.