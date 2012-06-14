Mecidiyeköy metrobüs durağına düzenleme

İstanbul’daki Mecidiyeköy metrobüs istasyonu yeniden düzenlenecek. Bu çalışma ile 5 metre olan metrobüs istasyonu yaya peronu genişliği 8 metreye çıkarılacak.

Düzenleme projesi kapsamında mevcut alt geçidin altına yapılacak 8 metre genişliğindeki yeni yaya alt geçidi ile Transfer Merkezi-metrobüs istasyonu-metro İstasyonu arasında entegrasyon sağlanacak.

Ayrıca, bölgede Mecidiyeköy viyadüğü ve araç yolları sebebiyle yayalar için sıkıntılı bir durum olan karşıdan karşıya geçişler kesintisiz hale gelecek.

Mecidiyeköy metrobüs istasyonuna erişim, düzenleme çalışmaları nedeniyle 18 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında mevcut yaya üst geçidinden yapılacak.

Bu çalışma ile mevcutta 5 metre olan metrobüs istasyonu yaya peronu genişliği 8 metreye çıkarılacak.