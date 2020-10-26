Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açılıyor: İlk iki gün seferler ücretsiz olacak

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, Cumhuriyet Bayramı’ndan bir günce önce 28 Ekim’de açılıyor. Metro hattı 2 gün boyunca ücretsiz olacak.

Bu hattın günlük 400 bin yolcuya hizmet etmesi planlanıyor. İstanbul’un ikinci sürücüsüz metrosunda son hazırlıkların tamamlandığı, personellerin yerleştirildiği bildirildi.

"Normalde 45 dakika olan yolcuğu 10-12 dakika sürdü"

İBB, metro hattında test sürüşü görüntülerini de paylaştı. Test sürüşü İBB’nin davet ettiği vatandaşlarla yapıldı. Metroyu deneyen öğrenci Ahmet Emin Arslan, “Normalde 45 dakika süren bir yolu yaklaşık 10-12 dakikada geldik. Çok önemli bir süre” dedi.

28 Ekim’de kullanıma açılacak metro hattının 2 gün boyunca ücretsiz olacağı açıklandı.