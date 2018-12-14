MECİDEYKÖY'DE AMBULANS İLE BİR ARAÇ ÇARPIŞTI (2) 

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Mecidiyeköy\'de, ambulansla hafif ticari araç çarpıştı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazada ticari araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, Büyükdere Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden özel ambulans sürücüsü, Cemal Sahir Sokağı\'ndan Büyükdere Caddesi\'ne girdiği sırada, orta yoldan Zincirlikuyu yönüne giden hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, bir başka ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle orta yol araç geçişine kapanırken, trafik durma noktasına geldi. Polis, kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Kaza yapan ambulanstan detay görüntü

-Kaza yapan ticari araçtan görüntü

-Polis araçlarından detay görüntü

-Trafikten genel ve yakın detaylar

-Kaza yapan ambulans çalışanlarından detay görüntü

-Polis ve ambulanstan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

