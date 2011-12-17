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Politika

M.Ecder Özdemir: Karabağlar Karakolu’nda inceleme yapılmalı

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Fevziye Cengiz’in polis şiddetine uğradığı Karabağlar Karakolu’nda inceleme yapılması için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisy

17 Aralık 2011 02:00


Hülya Karabğlı

T24/ ANKARA - CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Fevziye Cengiz’in polis şiddetine uğradığı Karabağlar Karakolu’nda inceleme yapılması için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvurdu. Özdemir, Cengiz’in komisyonda dinlenerek polis şiddetini anlatmasını istedi.


‘Cengiz’in morali bozuk’

CHP’li Özdemir, Fevziye Cengiz’le telefonla görüştü. Cengiz’in moralinin çok bozuk olduğunu söylediğini anlatan Özdemir, “ Devlete ve hukuka güvenim kalmadı” dedi. Cengiz’in şiddet kurbanı olmasına rağmen hakkında 6 yıla kadar ceza istendiğine dikkat çektiğini hatırlatan Özdemir, insan hakları komisyonunun görevi olmasına rağmen bu olayda geç kaldığını söyledi. 


Karabağlar Karakolu incelenmeli

Cezaevlerini incelemek üzere bir alt komisyon kurulduğunu ve Karabağlar Karakolu incelemesinin bu komisyonun görev alanına girdiğine dikkat çeken Özdemir, “ Bu olayın  hemen ardından  Karabağlar Karakolu’nda inceleme yapılabilirdi.  Zaten Cezaevlerini inceleme komisyonu var. Bu komisyon üyeleri, olay soğumadan inceleme yapmalıydı” dedi.

Cengiz’in komisyona davet edilerek polisin uyguladığı şiddeti ayrıntılı öğrenebileceklerini söyleyen Özdemir’e göre,  komisyon Fevziye Cengiz’i görmezden gelemez.



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