'Mecburen' oturma eylemine katıldığı için tutuklanan engelliye 19 ay sonra tahliye

Batman’da, bir ayağı olmayan 56 yaşındaki Salih Şimşek, tedaviye gittiği hastane yolu eylemciler tarafından kapatıldığı için mecburen katıldığı oturma eyleminde gözaltına alınmış, tutuklanmış ve üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şimşek’in yargılandığı dava, Yargıtay tarafından tüm sanıklar açısından beraate hükmedilmesi yönündeki kararıyla bozuldu. Yargıtay’ın “Oturma eylemi suç değildir” şeklindeki kararı üzerine Şimşek’in 19 aylık tutukluluğu da son buldu.

İsmail Saymaz’ın DHA’da yer alan haberine göre, bir ayağı olmayan ve koltuk değnekleriyle yaşayan 56 yaşındaki Salih Şimşek 2011 yılında tedavi gördüğü hastaneye gitmek üzere evinden çıkmış ve bir grup göstericinin oturma eylemi yaparak, yolu kapattığını görünce mecburen orada beklemişti. Şimşek güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında diğer göstericilerle kol kola kenetlenince de gözaltına alınmıştı. Değnekleriyle beraber otururken çekilen iki fotoğraf ise Şimşek’in ceza almasına yetmişti. Şimşek, “Hastaneye giderken oturmak zorunda kaldım” dese de, “ihtar ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrarcı davrandığı” için “örgüt adına suç işlemekten” üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada ceza alan 90 sanıktan 88’i karara itiraz ettiği için tutuksuz kalırken, karardan haberdar olmadığı için itiraz etmeyen Şimşek ve bir arkadaşı cezaevinde konmuştu. Babasından bir ay sonra, katıldığı bir gösteri nedeniyle oğul Mehmet Beşir Şimşek de beş yıl ceza alınca baba-oğul Batman M Tipi Cezaevi’nde buluşmuştu. Baba Salih Şimşek, cezasının bitimine sekiz ay kala, geçen 16 Temmuz günü, tedavi için götürüldüğü Batman Devlet Hastanesi’nde terkerlekli sandalyeye binmesi için kendisine yardım etmeyen jandarmalarla tartışınca hakkında, “gereksiz marş söylemek ve slogan atmak” suçundan bir ay mektup ve faks yasağı getirilmişti. Bu disiplin cezasıyla birlikte Şimşek’in elinden açık cezaevine geçme ve tahliye olma imkanı alınmıştı.

Şimşek’in de ceza aldığı davası, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Daire, geçen 3 Haziran’da verdiği kararda, görevlileri cebir ve tehditte bulunmaksızın, birbirlerine kenetlenerek oturma eylemi yapan gruba beraat verilmesi gerektiğini kaydetti. Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi de bozmaya uyarak sanıkların beraatine hükmetti. Bunun üzerine Şimşek’in avukatı Kemal Üner, Yargıtay’a başvurarak, müvekkilinin de bu karardan yararlanması gerektiğini savundu. Avukat Üner, dilekçesinde, “Yargıtay’ın diğer sanıklar lehine verilen bozma kararlarının temyiz kanun yoluna gitmeyen hükümlü Salih Şimşek’e de sirayet edilmesi ve derhal infazının durdurulması gerekmektedir” dedi. Yargıtay da bu akşam saatlerinde Şimşek’in infazını durdurarak, salıverilmesini kararlaştırdı.