-MEB'ten ''z-kitap'' ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders kitaplarının bilgisayar ortamına taşınması projesi kapsamında öğrencilerin dijital ortamda tüm ders içeriklerine ulaşabilmesi için ''z-kitap (zenginleştirilmiş kitap)'' geliştirdi. MEB, okulların akıllı tahtalarla donatılması ve ders kitaplarının bilgisayar ortamına taşınmasını öngören Fatih Projesi'ne ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, öğrencilere dağıtılması planlanan tablet bilgisayarlar için, normal ders kitaplarının video, ses, görüntü ve animasyonla zenginleştirilmiş biçimi olan ''z-kitap'' geliştirildi. -''İnceleme TTK tarafından kanun gereği yapılacak''- Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan, sınıflara kademeli olarak ''akıllı tahta'' adı verilen tahtalar konacağını anımsatarak, eğitimde bunların kullanılacağını, ayrıca öğrencilere de tablet bilgisayarlar verilmesinin planlandığını söyledi. Akıllı tahtaların birden fazla işlevinin olacağını, öğrencilerin akıllı tahtanın üzerinde çalışabileceği gibi ekranda bazı bilgilerin de olacağını anlatan Tufan, öğrencinin dersi işlerken elektronik ortamdan yararlanacağını belirtti. Tufan, ''Bu eğitim materyalinde halihazırdaki ders kitaplarının birebir aynısı olmasının bir cazibesi olmaz, farklı bir takım açılımlar olması lazım. Ders kitabı, CD ortamına yüklenebilir ama öğrencinin elinde var zaten. Bu, ders kitabının biraz daha açılmışı, biraz daha genişletilmişi olacak. Öğrencinin başka linklerden alabileceği artı bilgiler, öğretmenin ekleyeceği birtakım yeni bilgiler yer alacak. Öğrencinin konuyu daha çabuk kavraması, daha iyi anlaması sağlanacak'' diye konuştu. Bu amaçla bir çalışma yürütüldüğünü belirten Tufan, sınıfta kullanılacak her türlü eğitim materyalinin bakanlıkça incelenmesinin kanunun bir gereği olduğunu hatırlattı. Akıllı tahtalarda kullanılacak eğitim materyali içeriklerinin genel müdürlüklerce, özel sektörce üretilebileceğini ifade eden Tufan, ''Bunu herkes üretebilir ama bunların sonuçta bakanlıkça gözden geçirilmesi ve 'Bunlar sınıfta kullanılabilir' denmesi gerekmektedir'' dedi. -z-kitap'ın içerik kriterleri- Öğrencilerin dijital ortamda tüm ders içeriklerine ulaşabilmelerini sağlayacak z-kitap ile öğrenciler istedikleri zamanda; okulda, evde, arabada, dışarıda her yerde zenginleştirilmiş içerikle etkileşme olanağı bulacak. z-kitapta yer alacak e-içeriklerin belirlenen genel, eğitsel, tasarım, teknik kriterlere uygun olması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na ve diğer kanunlara aykırı hususlar içermemesi gereken eğitim materyallerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğine de uygun olması gerekiyor.