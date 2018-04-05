MEB'ten yeni düzenleme: Öğrenemeyen sınıfta kalsın

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okuma yazma öğrenmede geride kalan öğrenciler için yeni düzenleme hazırladı. Hazırlanan yönetmelikte, “İlkokullarda sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır” denilmesine karşın öğrencilerin okuma yazmada yeterli gelişme gösteremediği durumlarda sınıf tekrarı yaptırılmasını öngördü..

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, yönetmelikte, okul yönetimi tarafından öğrencinin başarı durumu yeniden değerlendirilerek velinin de görüşü doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılması düzenlendi.Bu durumda, sınıf öğretmeni okuma yazma öğrenemeyen öğrencilerle ilgili velisinin görüşünü aldıktan sonra sınıf atlama veya tekrar kararı verilecek.

Doğu’daki öğrencilere takip

Bu arada, birinci sınıfta okuma yazma öğrenmede güçlük çeken öğrenciler için özellikle Doğu ve Güneydoğu illerine talimat gönderildiği öğrenildi. Okuma yazma çalışmaları ile ilgili pedagojik öğrenme aşamalarının en temel kısmının birinci sınıfta alındığı belirtilerek, okuma yazmayı geç ve güç öğrenen öğrencilerin takibe alınması istendi.



Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan sınıf öğretmenlerinden ise öğrencilere ilişkin dosya hazırlamaları istendi.



Öğretmenlere, geride kalan öğrencilere daha fazla yoğunlaşılması tavsiyesinde bulunuldu. Yapılan tüm çalışmaların tutanak altına alınmasını isteyen MEB ise “Öğrencilere yönelik bilgilerin yer aldığı dosyalar evrak klasöründe muhafaza edilsin” talimatı verdi.