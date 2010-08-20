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Yaşam

MEB'TEN ''ŞİMDİ OKUMA ZAMANI'' PROJESİ ANKARA (A.A)

20 Ağustos 2010 14:17

-MEB'TEN ''ŞİMDİ OKUMA ZAMANI'' PROJESİ ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı okullarda ''Şimdi Okuma Zamanı'' konulu proje uygulayacak. Kurul, ''okuma kültürü geliştirmek, okuma bilinci oluşturmak, metinlerin söz varlığını belirlemek'' amacıyla ''Okuma Kültürü ve Etkili Dil Kullanımı (Şimdi Okuma Zamanı)'' başlıklı proje hazırlığına başladı. Projenin iki yıl sürmesi planlanıyor. Proje kapsamında, neler yapılacağı konusunda Ekim ayında bir çalıştay düzenlenecek. Çalıştaya okuma kültürü, çocuk edebiyatı, söz varlığının geliştirilmesi konularında çalışan akademisyen ve öğretmenlerin katkı sağlaması ve konuyla ilgili tüm tarafların katılımı amaçlanıyor. Katkıda bulunmak isteyenler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına başvurabilecek. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan yaptığı açıklamada, Türkiye'de okuma alışkanlığı bulunmadığını belirterek, dünyada ''az okuyan'' ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. Çocukları kitap okumaya zorlamak yerine bunun bir davranış haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Tufan, ''Avrupa ülkelerine gittiğinizde, metroda, parkta, diğer yerlerde herkes elinde bir kitap, okuyor. Bizim de bunu sağlamamız lazım. Zoraki okutmayla kitap okuma bir davranış haline getirilemez. Anaokulundan itibaren bu anlayışı yerleştirmemiz lazım. Projemiz de zaten bunu hedefliyor, okumayı bir alışkanlık, bir kültür haline getirmek'' dedi.

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