-MEB'TEN ''SBS'DE SKANDAL'' İDDİASINA YANIT ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Bugüne kadar yazdığı yazılar ve kullandığı başlıklarla veli ve öğrencilerimizi yanlış yönlendiren yazarın 'MEB tarafından kuralların çiğnendiği, nakillerin şaibeli olduğu/olacağı' türünden ithamları hukuki açıdan değerlendirmeye açıktır'' denildi. Yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ''SBS'de yedek liste skandalı'' başlıklı köşe yazısında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fen ve Anadolu Liselerine yapılan kayıt kabul işlemlerinde hatalı uygulama yaptığının ve kontenjan açıklarının tartışmalı nakillerle doldurulacağının ima edildiği belirtildi. Okullara ait kontenjan bilgilerinin ve verilerin hiçbir şekilde doğruyu yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, yazıda yedek kayıt dönemi için İstanbul Erkek Lisesi'nin toplam 110 kontenjanının olduğunun belirtildiği, ancak Bakanlığın daha önceden de ilan ettiği üzere bu sayının 180 olduğuna dikkat çekildi. Yazıda, İstanbul Erkek Lisesi için 1. ve 2. kayıt döneminde 110 kişilik kontenjana karşın 163 kişinin kaydının yapıldığının ifade edildiği, oysa 1. kayıt döneminde bu okula 173 öğrencinin kayıt yaptırdığı bildirildi. Ayrıca boş kalan kontenjanlar için kılavuzda belirtildiği gibi kayıt yapıldığı, buna göre 7 öğrenci asil, boş kontenjan sayısının yüzde elli fazlasıyla 18 öğrenci yedek olmak üzere toplam 25 kişilik yerleştirme yapıldığı vurgulanan açıklamada, ''Dolayısıyla okulla ilgili yazarın belirttiği '110 kontenjan sayısı, 163 kayıt, 17 boş kontenjan ve olması gereken 26' gibi rakamlarının tamamı hayal mahsulüdür'' denildi. Toplam kontenjanı 240 olan Kadıköy Anadolu Lisesi'ne 1. kayıt döneminde 215 öğrencinin kayıt yaptırdığına, boş kalan 25 kontenjana 25 asil, 38 yedek öğrenci yerleştirildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu yazıda belirttiği gibi 187 kayıt, 53 boş kontenjan 80 kişilik yedek liste rakamlarının gerçeği yansıtmaktan çok uzak olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Yine aynı yazıda örnek verilen, Habire Yahşi Anadolu Lisesi'nin 270 kontenjanına karşılık, 1. yerleştirme sonucunda kayıt sayısı 230'dur. Bu nedenle, yazarın, nereden aldığı belli olmayan, 258 kayıt kurgusu üzerine oluşturduğu senaryo tamamen gerçek dışıdır. Okula kaydını yaptırmayan öğrencilerden doğan 40 boş kontenjana karşılık, kılavuz uygun olarak 40 asil, 60 yedek öğrenci yerleştirilmiştir. Bu okulda boş kontenjan sayısı okulun toplam kontenjanının yüzde onundan düşük olmadığı için yazarın belirttiği sayıda yerleştirme yapılması mümkün değildir'' Açıklamada, MEB'in her konuda olduğu gibi, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sisteminde de, öğrencilerin haklarının en üst düzeyde korunması ve adil bir yerleştirme yapılması hususunda gerekli duyarlılığı gösterdiği ifade edilerek, ''Bu çerçevede, veli ve öğrencilerimizin bu türden maksatlı haberlere itibar etmemelerini rica ederiz'' denildi.