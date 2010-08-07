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Yaşam

MEB'TEN "YANLIŞ PUAN" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2010 00:27

-MEB'TEN "YANLIŞ PUAN" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), ''SBS'de Yanlış Puan Şoku'' haberine ilişkin yapılan açıklamada, ''Yazıda belirtilen durum, adı geçen okulda ve aynı sınıfta eğitim alan kaynaştırma öğrencilerinin varlığından kaynaklanmaktadır'' denildi. MEB'den, ''SBS'de yanlış puan şoku'' haberine ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu haberde, ''başarısız öğrenciye yüksek puan verildiği, aynı okulda ve aynı sınıfta iki farklı 'en yüksek yılsonu başarı puanı'nın var olduğunun belirtildiği'' ve ''bunun vahim bir hata olduğu'' ifade edilerek bakanlığın haksız yere ağır bir suçlamayla itham edildiği belirtildi. Kaynaştırma öğrencilerinin, öğrenme güçlüğü çeken, özel eğitim hizmeti alan ve akranlarıyla birlikte aynı sınıflarda sosyalleşmeleri hedeflenen, diğer öğrenciler içinde yer aldıkları halde, sınav sonuçları onlardan ayrı bir grup olarak değerlendirilen öğrenciler olduğu belirtildi. MEB'in, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile diğer öğrencilerin haklarını ayrı ayrı koruduğu belirtilerek, yazıda belirtilen durumun da adı geçen okulda ve aynı sınıfta eğitim alan kaynaştırma öğrencilerinin varlığından kaynaklandığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Milli Eğitim Bakanlığı, kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerimizin bilgilerini, onların psikolojik durumlarını göz önüne alarak, herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmamaları için açıklamama konusunda hassas davranmakta ve sınav sonuç belgelerinde de bu hususun belirtilmesini uygun bulmamaktadır. Ne yazık ki ilgili köşe yazarı aynı hassasiyeti göstermeyerek söz konusu öğrencilerin durumunu eğitim gördükleri okulla temasa geçerek açıklığa kavuşturmak yerine, tüm velileri şüphe ve tereddüte düşürecek bir yayını tercih etmiştir.''

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