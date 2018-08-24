MEB'in yol haritası: Öğretmenlik meslek kanun taslağı oluşturulacak; lisede çift diplomalı yapıya geçilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılın sonuna kadar yol haritasını belirledi. Lisede çift diplomalı yapıya geçilecek, Öğretmenlik meslek kanun taslağı oluşturulacak, okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda uygulanmak üzere Satranç Öğretim Programı hazırlanacak.

Bakanlık, 2018 yılının geride bırakılan bölümünün analizini yaparken Temmuz-Aralık dönemiyle ilgili beklentilerini ve hedeflerini belirledi. 16 Ağustos’ta yayımlanan 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda bakanlığın ilgili birimlerince yürütülen faaliyetlerine de yer verildi. Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre; raporda belirtilen, bu yılın sonuna kadar atılacak önemli adımlardan bazıları şöyle

Ders kitapalrı e-müfredatta

“Ders kitapları ve eğitim araçları incelemeye ilgili çalışmalar kapsamında elektronik ortamda incelenmek üzere e-Müfredat sistemine ders kitabı girişi, yayınevleri ve ilgili genel müdürlüklerince yapılacak. Elektronik ortamda incelenmek üzere e-Müfredat sistemine girişi yapılan kitapların panelistlerce irdelenmesi ve panel toplantılarının gerçekleşmesi sağlanacak.

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından e-Dönüşüm kapsamında modüler yapıda tasarlanan ‘Özdenetim ve Özdeğerlendirme Modül’ sistemi tamamlanarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında kullanıma açılması amaçlanıyor. 2020-2024 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına yayımlanacak olan MEB 2020-2024 Stratejik Planı Genelgesi ile başlanacak. ‘Cumhuriyet Döneminde Türk Eğitim Sistemindeki Gelişmeler’ kitabına son hali verilerek yayınlanacak.

Lise öğrencisine çift anadal

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda uygulanmak üzere ‘Satranç Öğretim Programı’ hazırlanacak. İngilizce 5 ve 6’ncı sınıf öğretim programları ve materyalleri oluşturulacak. Öğretmen ve öğrencilere yönelik yardımcı materyaller düzenlenecek. Yıl sonuna kadar üniversitelerdeki yapıya benzer bir uygulama liselerde de olacak. Ortaöğretim (lise) öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine devam ederken tercih edecekleri başka bir meslek alanına ilişkin becerileri kazanmalarını ve bu kazanımların belgelendirilmesini sağlayacak (yandal, çift anadal vb.) esnek bir yapıya geçilecek.

1762 okula KGYS geliyor

EBA portalı üzerinden sunulacak, yalnızca sınıf seviyelerine uygun olarak müfredatla eşleşmiş içeriklerin bulunduğu ve bu içerikler üzerinden öğrenci ile öğretmen davranışlarının raporlanabildiği eğitim portalı geliştirilmesi planlanıyor. MEB ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan ‘Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü’ kapsamında fiber ağ altyapıları tamamlanan 1762 okulun Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’yle (KGYS) bütünleşik hale getirilerek, okullardaki güvenlik arttırılacak. İnternet erişimi olmayan okullara WİMAX projesiyle internet erişimi sağlanacak.

Öğretmenlik meslek kanunu

Öğretmen Strateji Belgesi’nde yer alan ‘ öğretmenlik mesleğine ilişkin mevzuatın güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi’ eylem maddesine yönelik olarak ‘Öğretmenlik Meslek Kanun’ taslağı oluşturulacak. Yönetici ve öğretmenlerin bilgi, beceri, tutum ve değerlerinin güncellemelerini sağlayacak, belli alanlarda ihtisaslaştıracak ve yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim verebilecek şekilde öğretmen akademi sisteminin hayata geçirilmesine yönelik olarak hazırlanan ‘Öğretmen Akademileri Yönetmeliği’ taslağına nihai şekli verilecek. ‘Öğretmenimle 2023’e Projesi’ kapsamında eğitici eğitimi almış öğretmenler tarafından mahalli olarak alan bazlı eğitimler verilecek, farklı alanlardan 750 öğretmen de eğitici eğitimi alacak.

Din öğretmeninden kitapçık

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokullarındaki öğrencilerimizin Kur’an-ı Kerim’i doğru anlamalarına ve yorumlamalarına katkı sağlamak; dini terminolojiye ilgili birikimlerini artırmak amacıyla 40’ar kavramın tanımları ve açıklamalarının yer aldığı kitapçıklar okullarla paylaşılacak.”