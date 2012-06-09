T24 LogoT24 Logo
Gündem

MEB'in tavsiye ettiği 100 Temel Eser 99 kaldı

MEB'in, öğrencilerin okuması için tavsiye ettiği, “100 Temel Eser” arasında yer alan “Barbaros Hayreddin Geliyor” adlı eser listeden çıkarıldı.

09 Haziran 2012 07:46

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), öğrencilerin okuması için tavsiye ettiği, “100 Temel Eser” arasında yer alan Feridun Fazıl Tülbentçi’nin kaleme aldığı “Barbaros Hayreddin Geliyor” adlı eser listeden çıkarıldı.

Hürriyet'ten Esra Kaya'nın haberine göre, Kayseri Özel Kılıçarslan Lisesi’nde görevli bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ali Kıvanç’ın, eserin içeriğiyle ilgili “Müstehcen ifadelerin yer aldığı, çocukları şiddete özendirdiği” gerekçesiyle yaptığı başvuruyu değerlendiren MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, eserin 100 Temel Eser listesinden çıkarılması yönünde karar aldı.

 

‘Bu kitabı önermeyin’

 

Öğrencileri yanlış düşüncelere sevk edebilecek ifadelerin eserde yer aldığını savunan Kıvanç’ın, eserin listeden kaldırılması yönündeki talebini inceleyen MEB, eserin ilköğretim ve lise seviyesindeki öğrenciler için uygun olmadığı görüşüne vardı. MEB, il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıda bu eserin öğrencilere önerilmemesini istedi.

 

2005’te girdi 2012’de çıktı

 

Kitap, Midilli’de doğan Hızır’ın korsanlıkla başlayıp Barbaros Hayreddin Paşa namıyla Kaptan-ı Derya olması ve Preveze deniz zaferini kazanmasıyla neticelenen öyküsünü anlatıyor. 100 Temel Eser, 2005’te dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in imzasıyla yayımlanan genelgeyle duyurulmuştu.

 

‘Dolgun kalçalı’

 

Kitapta müstehcen bulunan ifadeler: “Fakat bu akşam onun da gönlü çekmemiş değildi. Hele yaşları henüz yirmiyi doldurmamış uzun saçlı, ince belli, dolgun kalçalı İspanyol kadınlarının manalı bakışları karşısında delikanlılık günlerini hatırlıyordu.”

ETİKETLER

Milli Eğitim BakanlığıMEBöğrenciler100 temel eser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24