MEB'in tavsiye ettiği 100 Temel Eser 99 kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), öğrencilerin okuması için tavsiye ettiği, “100 Temel Eser” arasında yer alan Feridun Fazıl Tülbentçi’nin kaleme aldığı “Barbaros Hayreddin Geliyor” adlı eser listeden çıkarıldı.

Hürriyet'ten Esra Kaya'nın haberine göre, Kayseri Özel Kılıçarslan Lisesi’nde görevli bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ali Kıvanç’ın, eserin içeriğiyle ilgili “Müstehcen ifadelerin yer aldığı, çocukları şiddete özendirdiği” gerekçesiyle yaptığı başvuruyu değerlendiren MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, eserin 100 Temel Eser listesinden çıkarılması yönünde karar aldı.

‘Bu kitabı önermeyin’

Öğrencileri yanlış düşüncelere sevk edebilecek ifadelerin eserde yer aldığını savunan Kıvanç’ın, eserin listeden kaldırılması yönündeki talebini inceleyen MEB, eserin ilköğretim ve lise seviyesindeki öğrenciler için uygun olmadığı görüşüne vardı. MEB, il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıda bu eserin öğrencilere önerilmemesini istedi.

2005’te girdi 2012’de çıktı

Kitap, Midilli’de doğan Hızır’ın korsanlıkla başlayıp Barbaros Hayreddin Paşa namıyla Kaptan-ı Derya olması ve Preveze deniz zaferini kazanmasıyla neticelenen öyküsünü anlatıyor. 100 Temel Eser, 2005’te dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in imzasıyla yayımlanan genelgeyle duyurulmuştu.

‘Dolgun kalçalı’

Kitapta müstehcen bulunan ifadeler: “Fakat bu akşam onun da gönlü çekmemiş değildi. Hele yaşları henüz yirmiyi doldurmamış uzun saçlı, ince belli, dolgun kalçalı İspanyol kadınlarının manalı bakışları karşısında delikanlılık günlerini hatırlıyordu.”