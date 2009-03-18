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Yaşam

MEB’in sitesinde seks hattı!

MEB'in internet sitesinde, 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası için verilen link hattından, seks sitelerine yönlendirme yapılıyor

18 Mart 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi internet sitesinde, “Haydi Kızlar Okula” kampanyası çerçevesinde yer verilen link hattından, seks sitelerine yönlendirme olduğu ortaya çıktı 

‘MEB’in ihmali yok’

Yönlendirmeyi tespit eden MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, sitenin bilgisayar korsanlarınca ‘hack’lenmiş olabileceği belirtilince, “Günlerce sitenin hali böyle. ‘Hack’lendiyse linki düzelt. Bu bahane mi olur? Uyuyorlar” dedi.

Link yönlendiriyor

MEB’in, www.meb.gov.tr adresli internet sitesinde bazı kampanyalar için verdiği linklerde, gençleri seks sitelerine yönlendiren “tavsiye bağlantılar” tespit edildi. Sitenin ana sayfasının sağ alt köşesinde “Dünya Su Forumu/İstanbul 2009” tanıtımı gibi, “Haydi Kızlar Okula” kampanyası için de link hattı bulunuyor. “Haydi Kızlar Okula” logosu tıklandığında “seks siteleri” ortaya çıkıyor.
“Tavsiye bağlantılar” adı altında “Kız çocukların eğitimi, Haydi Kızlar Okula, Girls Education Turkey, Education for girls, Girls schools, Shopping, Jobs, Dating, Education, Fitness” başlıklarından herhangi biri tıklandığında, seks siteleri açılıyor. Örneğin “Haydi Kızlar Okula” başlığı tıklanınca, “Ateşli kadınlar bekliyor”, “Seks partneri sitesi” başlıklı siteler görülüyor. “Dating” adlı tavsiye bağlantısından, “Dul kadınların tercihi”, “Sanal seks” gibi siteler açılıyor.

MEB sitesine girince saptadığı yönlendirme için “skandal” diyen Vural, şunları söyledi: “Eğitim bakanlığının internet sitesinde gencecik kızlarımızı, çocuklarımızı seks kulüplerine yönlendiren link hatlarına ulaşılması tam bir rezalet.

Sayın Milli Eğitim Bakanı sen ne biçim bakansın? Bu skandala, bu rezalete nasıl göz yumarsın? Bir de ‘Muhafazakârız’ diyorsunuz. Bu linkleri niye kontrol etmiyorsunuz? Bu skandalın sorumluluğu bakana aittir. ‘Haydi kızlar okula mı, haydi kızlar bilmem nereye mi?’
Bu ne anlama geliyor Sayın Bakan? Çağdaş eğitimden anladığınız bu mu? Yeni eğitim sisteminiz bu mu?”

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