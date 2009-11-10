MEB'in sınav takvimi belirlendi

Seviye Belirleme Sınavı (SBS), ilköğretim 6. sınıflar için 12 Haziran'da, 7. sınıflar için 6 Haziran'da, 8. sınıflar için ise 5 Haziran'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav takvimine göre, 2010 yılında 30 sınav yapılacak.

SBS, ilköğretim 6. sınıf öğrencileri için 12 Haziran 2010'da yapılacak. İlköğretim 7. sınıf öğrencileri SBS'ye 6 Haziran 2010'da, 8. sınıf öğrencileri ise 5 Haziran 2010'da girecek.

İlköğretim 5. sınıf ile liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrencilerin katıldığı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilecek.

MEB, bu sınavların dışında, Açık İlköğretim, Açık Lise ve motorlu taşıt sürücü adaylarının sınavlarını da gerçekleştiriyor.

Bu sınavlar ve yapılacağı tarihler de şöyle:

-Açık İlköğretim Okulu 1. Dönem Sınavı: 14 Kasım 2009

-Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2010

-Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem Sonu Sınavı : 16-17 Ocak 2010

-Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (2010/1): 13 Şubat 2010

-Açık İlköğretim Okulu 2. Dönem Sınavı: 13 Mart 2010

-Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (2010/2) : 17 Nisan 2010

-Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (5. sınıf ile 9, 10 ve 11. sınıflar): 2 Mayıs 2010

-Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınavı: 15-16 Mayıs 2010

-Mesleki Açıköğretim Lisesi 2. Dönem Sonu Sınavı : 15-16 Mayıs 2010

-Seviye Belirleme Sınavı (8. sınıf) : 5 Haziran 2010

-Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (8. sınıf) : 5 Haziran 2010

-Seviye Belirleme Sınavı (7. sınıf) : 6 Haziran 2010

-Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (7. sınıf) : 6 Haziran 2010

-Seviye Belirleme Sınavı (6. sınıf) : 12 Haziran 2010

-Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (6. sınıf) : 12 Haziran 2010

-Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (2010/3): 3 Temmuz 2010

-Açık İlköğretim Okulu 3. Dönem Sınavı : 17 Temmuz 2010

-Açıköğretim Lisesi 3. Dönem Sonu Sınavı : 7-8 Ağustos 2010

-Mesleki Açıköğretim Lisesi 3. Dönem Sonu Sınavı : 7-8 Ağustos 2010

-Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (2010/4): 21 Ağustos 2010

-Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (2010/5): 23 Ekim 2010

-Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (2010/6): 18 Aralık 2010

(HİL-SK)