'MEB'in putu': Dünya mirası kabul edilen heykelleri karıştırdılar!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dünya mirası kabul edilen Nemrut Dağı’ndaki heykelleri çocuklara ‘put’ olarak gösterdi. Bakanlık 6. sınıf Kuran dersi için hazırlanan kitapta, İbrahim Peygamber’i ateşe attığı kabul edilen Kral Nemrud ile Kommagene Krallığı dönemini karıştırınca Nemrut Dağı’ndaki heykeller put görseli olarak kitapta yer aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İbrahim Peygamber’in MÖ 2100 yılında yaşadığını belirten MEB, İbrahim ile Irak ve çevresinde yaşamış Babil Kralı Nemrud’un mücadelesinin anlatıldığı kitapta ‘put’ sorununa da geniş yer ayırdı. Ancak bakanlık, İbrahim’i ateşe attığı kabul edilen Kral Nemrud ile Nemrut Dağı arasında fark olduğunu unutunca ders kitabında büyük bir skandal ortaya çıkmış oldu. Peygamber İbrahim’den yüzlerce yıl sonra MÖ 109 yılında bağımsızlığını sağlayan Kommagene Krallığı’nın Nemrut Dağı’nda inşa ettiği heykeller kitapta Nemrud’un putlarının görseli olarak kullanıldı.

Coğrafi farklılığı da dikkate almayan MEB, Adıyaman’ın Kâhta ilçesinin kuzeyinde yer alan ve Toros sıradağlarının parçası olan Nemrut Dağı’ndaki heykelleri “inançsızlığın, ahlaksızlığın, çirkinliklerin ve putperestliğin merkezi” diye anlattı.

MEB’in bakanlık kaynakları ve uzmanlarına yazdırdığı kitapta peygamber İbrahim’in putları yıkışı da ‘hatalı’ sanat eseri görselleri ile uzun uzun anlatıldı. İbrahim’in çocuklara örnek olarak anlatıldığı kitapta “kafasında kurguladığı planı” denilerek putları “kırıp geçirmesi” anlatıldı. Ancak “Putların Kırılışı” başlığı altında çocuklara hikâyenin anlatıldığı sayfada “Zeus-Oromasdes” heykeli, kartal başı heykeli ve yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki tahtlar üzerinde sıralar halinde oturmuş dev heykeller yer aldı.