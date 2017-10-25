MEB'in okul servis şoförlerine vereceği eğitim kasım ayında başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Milli Eğitim, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme ile İçişleri Bakanlıkları'nca hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile tüm şoförler ve rehber personele eğitimin zorunlu hale getirildiğini söyledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ülke genelinde öğrenci taşıyan 100 bini aşkın servis şoförü ve rehber personele verilecek eğitim kasım ayında başlayacak.

Kasımda başlayacak eğitimler sonrası, sertifikası olmayanlar ikinci ders yılında servis şoförlüğü yapamayacak.

Altunel, son dönemde okul servisi sürücüleri ve bu taşıtlardaki rehber personelin niteliklerine ilişkin kamuoyunda oluşan hassasiyetin giderilmesi ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verilebilmesi amacıyla "Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi" ve "Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi" programlarının hazırlandığına işaret etti.

Derslerin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve MEB'de görevli uzmanlarca verileceğini bildiren Altunel, "Türkiye genelinde tüm servis şoförlerini, belli periyotta eğitimden geçireceğiz. Nihayetinde sertifikası olmayanlar, ikinci ders yılında servis şoförlüğü yapamayacak. Dolayısıyla tüm servis şoförlerinin ve rehber personelin eğitimden geçmesini sağlamış olacağız." dedi.

Sınıflar elli kişiyi geçmeyecek

Eğitimlerin il ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde verileceğini anlatan Altunel, şöyle devam etti:

"Halk eğitim merkezlerine ve okullara duyuru yapacağız. Özel okul ve devlet okullarında servis taşımacılığı yapanların tamamının isimleri halk eğitim merkezlerine bildirilecek. Her sınıfta maksimum 50 kişiyi geçmeyecek şekilde planlama yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde 988 yerde halk eğitim merkezinde günde 650 bin dolayında kişiye eğitim verecek kapasitemiz bulunuyor. Dolayısıyla formatör eğitimlerinden sonra okul servis şoförleri ve rehber personelin eğitimlerini kasım içerisinde tamamlamayı planlıyoruz."

Program süresi 30 saat

Servis şoförleri ve rehber personele yönelik ayrı ayrı planlanan programın süresinin 30'ar saat olacağını kaydeden Altunel, derslerde iş sağlığı ve güvenliği, sürüş psikolojisi, trafik sistemi veya güvenliği, güvenli araç kullanımı, yolcu indirme ve bildirme kuralları ile okul taşıtları gibi konulara yer verileceğini bildirdi.

Yönetmelikle okul servislerinde üç noktalı emniyet kemeri, güvenlik kamerası, sensörlü koltuk ve araç takip sistemi bulunması zorunluluğu getirildiğine dikkati çeken Altunel, "MEB tarafından 2 yıl önce tüm servis şoförlerine yönelik eğitimler yapıldı. Ancak yeni yönetmelikle birlikte tüm düzenlemeleri öğrenebilmeleri açısından bu eğitimler zorunluluk arz ediyor. Yeni yönetmelikte ortaya konulan şartlar, şoförlere aktarılacak." diye konuştu.

Servisler 120 bini aştı

Altunel, hızla büyüyüp gelişen Türkiye'de, okullarda taşıma ihtiyacının giderek arttığına işaret ederek, "Geçen yıl, 100 bin servis taşıma yapıyorsa bu sene 120 binlere ulaştı. Bu kadar geniş bir kitleyi de eğitmek bize düşüyor. Bunu da gerçekleştirdiğimizde her eğitimden sonra beklediğimiz olumlu davranışların ve sorunların minimize olduğu bir modelin ortaya çıkmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika vereceklerini kaydeden Altunel, "MEB olarak temel amacımız, bu eğitimleri olmazsa olmaz olarak ortaya koymak." dedi.