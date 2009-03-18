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Yaşam

‘MEB’in ihmali yok’

MEB, "www.haydikizlarokula.org" sitesinin kötü linklere yönlendirilmesinin ardından gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

18 Mart 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "www.haydikizlarokula.org" internet sitesinin bazı art niyetli kişilerce kötü amaçlı linklere yönlendirilmesinin ortaya çıkmasının ardından gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında "MEB'in sitesinde seks hattı skandalı" başlığıyla haberler yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, MEB ile işbirliği yapan UNICEF'in, "Haydi Kızlar Okula" kampanyasını tanıtmak amacıyla özel bir şirkete internet sitesi hazırlattığı ve webhosting hizmetini de aynı şirkete yaptırdığı bildirildi.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla 2005 yılında oluşturulan siteye www.meb.gov.tr internet adresinden de link verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tamamen hizmet amaçlı oluşturulmuş internet sitesinin bazı olumsuz linklere yönlendirilmesinde Bakanlığımızın ihmali olduğu iddiası doğru değildir.

www.haydikizlarokula.org internet sitesinin bazı art niyetli kişilerce kötü amaçlı linklere yönlendirilmesinin ortaya çıkmasının ardından Bakanlığımız tarafından anında gerekli tedbirler alınmıştır. Bu amaçla Bakanlığımız sitesindeki bütün linkler iptal edilmiş ve Haydi Kızlar Okula kampanyasının resmi sitesinin Milli Eğitim Bakanlığı sunumcularından yayın yapması için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Hal böyle iken konuyu siyasi malzeme haline getirip Bakanlığımızı, Sayın Bakanımızı ve hükümeti hedef alan açıklamalar gayri ahlaki görülmektedir."

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