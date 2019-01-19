MEB'in görevlendirdiği inceleme heyetinin 'sakıncalı' bulduğu kitap öğrencilere karne hediyesi diye dağıtıldı

Einstein’a, “Pasaklı Yahudi”, Freud’a, “Sapık” denilen kitabın editörü olan Ahmet Sırrı Arvas’ın kitapları Bolu’da öğrencilere karne hediyesi olarak dağıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kitapları incelemek amacıyla görevlendirdiği sekiz öğretmenin, “Sakıncalı” dediği kitaplar öğrencilerin “karne hediyesi” oldu.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre komisyon Arvas’ın, “Tarihe Sığmayanlar, Hikaye Tadında Biyografiler” ve “Hikaye Tadında Osmanlı” kitaplarını onaylamamış, öğretmenler, Arvas’ın kitaplarında çok sayıda anlatım bozukluğu olduğunu ve kitapların şiddet içerdiğini bildirmişti.

Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, Milli Eğitim Müdürü’ne eğitimcilerin öğrencilere dağıtılmasını uygun bulmadığı kitabın okullarda dağıtılma nedeninin açıklanmasını istedi. Gezici’nin verdiği bilgiye göre Milli Eğitim Müdürü, “Komisyon kitapla ilgili, ‘Bizce uygun değildir ama tarih hocaları da baksın isterseniz’ dedi.Tarih öğretmenleri onayladı biz de dağıttık” dedi.

Eğitimcilere rağmen eğitim yapılmaya çalışıldığını belirten Gezici, “Şiddetin bu kadar arttığı bir ortamda şiddet ifadeleri içeren kitabın öğrencilere dağıtılması açıklanamaz” diye konuştu. Gezici, “Bazı öğretmenlerimiz kitapların öğrencilere dağıtılmasına izin vermeyeceklerini söylediler” ifadesini kullandı.