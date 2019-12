MEB’in açıklamasına tepkiler sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde, yayınlanan özel okullar sınavıyla ilgili bedensel engelli öğrencilere hizmet verme olanağının bulunmadığı, söz konusu öğrencilerin sınava alınmayacağı açıklamasına tepkiler giderek büyüyor.



Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü Boyraz okulların engellilere uygun hale getirilmesinin MEB’in görevi olduğu açıklamasının ardından, Eğitim Sen Genel Başkanı Kılıç da eğitimde her türlü ayrımcılığa karşı olunmalı gerektiğini söyledi.



TSD Genel Başkanı Boyraz:



‘Okulların engellilere uygun hale getirilmesi MEB’in görevi’



Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü Boyraz, okulların engellilere uygun hale getirilmesi ve yeterli kadronun temin edilmesinin Milli Eğitim Bakanlığının görevi olduğunu kaydetti.



Boyraz, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde, Özel Yabancı Ortaöğretim Okulları Sınav Yürütme Kurulunca yayımlanan duyuruda, "Okullarımızda özel eğitim alması gereken öğrenciler ile bedensel engelli öğrencilere hizmet verme olanağımız bulunmamaktadır" cümlesinin yer aldığı ve bu durumdaki öğrencilerin 31 Mayısta yapılacak sınava dahil edilmeyeceğinin belirtildiğini ifade etti.



Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanunu ve Birleşmiş Milletler Engellilerin İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerini anımsatan Boyraz, okulların engellilere uygun olmadığı gerekçe gösterilerek okula kabul edilmeyeceklerini ve sınava alınmayacakları söyleminin açık biçimde engellilere yapılan bir ayrımcılık olduğunu savundu.



Milli Eğitim Bakanlığının söz konusu duyuruyla temel yasası ve BM sözleşmesine aykırı uygulama yaptığını ifade eden Boyraz, şunları kaydetti:



"Okulların engellilere uygun hale getirilmesi ve yeterli kadronun temin edilmesi Milli Eğitim Bakanlığının görevidir. Sadece bir ayrımcılık değil, bu uygulamayla aynı zamanda bir görev ihmali ortaya çıkacaktır. Bu duyurunun derhal iptal edilerek, engelli çocuklarımızın sınava ve okullara girişlerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır."



Eğitim Sen Genel Başkanı Kılıç:



Eğitimde her türlü ayrımcılığa karşı olunmalı



Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, "eğitimde her türlü ayrımcılığa karşı olunması gerekirken, engelli oldukları için öğrencilerin eğitim hakkında kısıtlamaya gidilmesinin ne hukuka ne de insanlığa yakışır yanının bulunduğunu" belirtti.



Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü gazetelerde "Özel Yabancı Ortaöğretim Okulları Sınav Yürütme Kurulunun 31 Mayısta yapılacak sınava engelli öğrencilerin alınmayacağını duyurmasına ilişkin haberler yer aldığını" ifade ederek, "bu açıklamayla açıkça ayrımcılık yapıldığı" görüşünü dile getirdi.



Başta anayasa olmak üzere Özürlüler Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre bireylerin her ne sebeple olursa olsun eğitim haklarının engellenemeyeceğini ve hiçbir sebeple bu haklarının ellerinden alınamayacağını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:



"Üstelik sınav başvuru kılavuzunda böyle bir yasak yokken Sınav Yürütme Kurulunun böyle bir karar alması ayrıca hukuk dışı bir uygulama olarak dikkat çekmektedir. Bugüne kadar engelli öğrencilere yönelik böylesine bir yasak söz konusu değilken bu yıl çeşitli bahanelerle bu tür bir uygulamaya gidilmiş olmasının anlaşılır bir yanı bulunmamaktadır. Eğitimde her türlü ayrımcılığa karşı olunması gerekirken, sırf engelli olmalarından dolayı öğrencilerin eğitim hakkında kısıtlamaya gidilmesinin ne hukuka ne de insanlığa yakışır bir yanı

bulunmaktadır."