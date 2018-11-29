MEB'in 7'nci sınıflara önerdiği kitapta tarihi isimler böyle anlatıldı: Uçkuruna Düşkünler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 7’nci sınıf Sosyal Bilgiler kitabında önerilen Nasıl Bilirdiniz isimli kitap tarihi isimler “Uçkuruna Düşkünler” ve “Doyumsuzlar” başlıklarıyla sınıflandırılıyor.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre MEB, 7’nci sınıf öğrencilerine, ünlülerin cinsel yaşantılarının anlatıldığı bir kitap tavsiye etti. Bakanlığın öğrencilere dağıttığı Sosyal Bilgiler kitabında “Tavsiyem Var” başlığıyla önerilen, “Nasıl Bilirdiniz?” isimli kitabın tanıtım yazısında, “Ünlü hayatlardan kesitler sunulan kitapta, ünlülerin bugüne kadar hiç duyulmamış özelliklerinden bahsediliyor. Seks meraklılarından sahte kimliklerle insanları dolandıranlara, maymun besleyenlerden değeri ancak ölümlerinden sonra anlaşılanlara…” ifadelerine yer verildi.

Bilim insanlarının anlatıldığı bölümünde öğrencilere, John Mitchinson ve John Lloyd’un yazdığı, “Nasıl Bilirdiniz” isimli kitap önerildi. 2010 yılında basılan kitapta yer alan bazı ifadelerin öğrencilerin gelişimine olumsuz etki edecek düzeyde olması dikkati çekti. Ünlülerin, “Uçkuruna Düşkün” ve “Doyumsuzlar” olarak sınıflandırıldığı kitapta, Hayvanbilimci Alfred Kinsey için, “Penis ölçer”, Amerikalı aktris Tallulah Bankhead için ise “500 sevgilisi olan bücür” yakıştırması yapıldı.

Kuşku uyandıracak şekilde yakın

Kitapta, aralarında Sigmund Freud ve Benjamin Franklin’in de olduğu 68 ünlünün hayatlarından “gizli kalan” kesitler anlatılıyor. Kitabın Freud’un çocuklarıyla ilişkisinin anlatıldığı bölümünde, en küçük kızıyla, “Kuşku uyandıracak kadar” yakın olduğu belirtiliyor.

Freud’un iki buçuk yaşındayken annesini çıplak gördüğünü ve bu görüntünün libidosunu uyandırdığı anlatılıyor. “Kadınlara katlanamayan kadın düşkünü” olarak tanımlanan Şair Lord Byron’dan ise “Soyunun geleneğini boşa çıkarmayarak bir biseksüel, enseste eğilimli bir şair oldu” şeklinde söz ediliyor. Londra’nın yer altı dünyası için 16’ncı yüzyılın tanınan isimlerinden olan Mary Frith’in, “K... k yankesici” adıyla bilindiği aktarılıyor.