MEB'in 2016 raporundan: İmam hatiplerde devamsızlık sık görülüyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2016 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, ayrılan 3 milyar 885 milyon liralık bütçenin neredeyse bir buçuk katı harcama yaparken imam hatiplerdeki devamsızlık ve okul terkleriyle ilgili çalışma yapıldığı ifade edildi. Yatılı imam hatip sayısının artırılmasına karar verildi.

Cumhuriyet'ten Deniz Ültekin'in haberine göre, raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

Din eğitimi için iki katı harcama: MEB, 2016’da Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne 3 milyar 885 milyon 523 bin 460 TL bütçe ayrılıken söz konusu kurumun yaptığı harcama 4 milyar 979 milyon 718 bin 354 TL oldu. Müdürlük, MEB bünyesinde bütçeyi en çok aşan kurumlardan oldu.

İHL’de devamsızlık itirafı: Büyük yatırıma karşın eğitim kalitesinin yetersiz olduğu ve devamsızlığın sık görüldüğü imam hatip okullarıyla ilgili hazırlanan rapor doğrultusunda devamsızlığı önlemek için çalışmalar yürütüleceği raporda belirtildi. Ayrıca öğrencilerin yatılı olarak kalabileceği pansiyonlu İHL sayısının artırılmasına karar verildi. Buna göre, şu an 65 olan pansiyonlu İHL sayısı önümüzdeki öğretim yılı 145’e çıkarılacak. Bakanlık, devamsızlığın fazla olduğu illerdeki okullara da öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin görüşlerini almak için ziyaretler düzenleyecek.

Bütçe payında kısmi artış: GSYH’dan eğitime ayrılan pay 2016’da yüzde 3.55 oranında gerçekleşti. Buna göre geçen yıl GSYH 2 trilyon 148 milyar TL olurken, eğitime ayrılan pay, 76 milyar 354 milyon 306 bin oldu. 2008 yılında, bütçenin yüzde 2.41’i eğitime ayrılırken 2013’e kadar düzenli artışla bu oran 2013’e kadar istikrarlı artışla yüzde 3.03 seviyesine kadar çıktı. Ancak bu yıldan itibaren artışta duraksama gözlendi. 2015’te yüzde 0.03 oranla 3.16’ya düşen bütçedeki eğitim payı 2016’da ise 0.19 oranında artış gösterdi.

Okullar çürük kaldı

2016 yılında yaklaşık bin okul binası depreme dayanıklılık açısından incelendi. Bu inceleme sonucunda güçlendirme gerekliliği tespit edilen eğitim binalarından güçlendirilmesi yapılanların oranı yüzde 25 olarak hedeflendi ama bu hedefe de ulaşılamadı. Güçlendirilen eğitim binası oranı yüzde 8 oldu. Standartlara, engellilerin kullanımına, müfredata ve mevzuata uygun olarak 25 yeni eğitim ortamı projesi yapılması hedeflendi ancak tek bir proje bile yapılamadı.

Kitap yok: Rapora göre, 2016 yılında okul kütüphanelerine 150 bin kitap gönderilmesi hedeflendi. Ancak sadece 28 bin 728 kitap yollanabildi. 100 kültür kitabı basılması hedefi de tutturulamadı ve sayı 18’de kaldı.

Öğretmen "kıyımı" yaşandı: Özellikle 15 Temmuz sonrasında yaşanan ihraçlarla MEB bünyesindeki öğretmen kadrosunda büyük değişim yaşandı. Meslekten emekli olanlar da dahil edildiğinde 2016’da öğretmenliği bırakan personel sayısı 44 bine ulaştı. MEB yaşanan öğretmen açığını kapatmak için 2016 yılında 49 bin öğretmen ataması yaptı. Ancak bu öğretmenlerin adaylık sürecini tamamlama süreci göz önüne alındığında 2016 - 2017 yılında büyük bir öğretmen açığı yaşandığı gözler önüne serildi.

Fatih Projesi'nde hüsran

Eğitimci Alaaddin Dinçer, raporda öne çıkan rakamları değerlendirdi:

* Fatih projesinde 600 bin tablet bilgisayar seti dağıtılması hedeflenirken, bu sayı 11 bin 881’de kaldı.

* 1 milyon 92 bini genel ve mesleki liselerde, 53 bini Anadolu imam hatip liselerinde, 270 bin 179’u ilkokullarda, 26 bin 634’ü imam hatip ortaokullarında ve 475 bin 455’i genel ortaokullarda olmak üzere 1 milyon 917 bin 702 öğrenci 20 gün ve üzerinde devamsızlık yaptı.

* İlkokullarda öğrencilerin yüzde 44,70’i (2 milyon 396 bin) ortaokullarda öğrencilerin yüzde 42,22’si (1 milyon 836 bin) İHL’lerde yüzde 47’si (235 bin) imam hatip ortaokullarında yüzde 21’i (11 bin 52) sanat, spor, kütür ve bilim etkinliklerine katılmadı.