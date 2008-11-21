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Yaşam

MEB'in 2009 sınav takvimi belli oldu

MEB'in 2009 sınav takvimi belli oldu. MEB, 2009'da içinde SBS ve açık lise sınavlarının da olduğu 29 sınav düzenleyecek.

21 Kasım 2008 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Seviye Belirleme Sınavı, ilköğretim 6. sınıflar için 13 Haziran 2009, 7. sınıflar için 7 Haziran 2009 ve 8. sınıflar için ise 6 Haziran 2009 tarihlerinde yapılacak. MEB'in sınav takvimine göre, 2009 yılında 29 sınav yapılacak.

İlköğretim 5. sınıf ile liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrencilerin katıldığı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (DPY) 3 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilecek.

MEB, bu sınavların dışında, Açık İlköğretim, Açık Lise ve motorlu taşıt sürücü adaylarının sınavlarını da gerçekleştiriyor. Bu sınavlar ve yapılacağı tarihler şöyle:

"-Açık İlköğretim Okulu 1. Dönem Sonu Sınavı, Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem Sonu Sınavı, Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Ocak 2009
-Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (2009/1): 14 Şubat 2009
-Açık İlköğretim Okulu 2. Dönem Sonu Sınavı: 11-12 Nisan 2009
-Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (2009/2): 18 Nisan 2009
-Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (5. sınıf ile 9, 10 ve
11. sınıflar): 3 Mayıs 2009
-Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sonu Sınavı, Mesleki Açıköğretim Lisesi 2.
Dönem Sonu Sınavı, Açık İlköğretim Okulu Not Yükseltme Sınavı: 16-17 Mayıs 2009
-Seviye Belirleme Sınavı (8. sınıf), Devlet Parasız Yatılılık ve
Bursluluk Sınavı (8. Sınıf), Polis Koleji Aday Tespit Sınavı: 6 Haziran 2009
-Seviye Belirleme Sınavı (7. sınıf), Devlet Parasız Yatılılık ve
Bursluluk Sınavı (7. Sınıf): 7 Haziran 2009
-Seviye Belirleme Sınavı (6. Sınıf), Devlet Parasız Yatılılık ve
Bursluluk Sınavı (6. Sınıfı): 13 Haziran 2009
-Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (2009/3): 4 Temmuz 2009
-Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (2009/4): 22 Ağustos 2009
-Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (2009/5): 24 Ekim 2009
-Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (2009/6): 26 Aralık 2009"

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