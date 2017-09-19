MEB'in 1. sınıflar için Türkçe kitabında uzaya dair yanlış bilgiler yer alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 21.06.2017 tarihinde kabul edilen ve 1 milyon 552 bin 751 adet basılan İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabı’nın Uzay ünitesinde, birçok bilgi hatası yer aldığı otaya çıktı.

Yapılan hataları Linkedin hesabında eleştirerek doğru bilgileri aktaran Halit Mirahmetoğlu kitabın “Kaynakçasına baktım: İsmail Hekimoğlu (2007) “Uzay” Gökyüzü ve Ötesi, Istanbul – Timaş yayınları yazıyordu.” diyerek yayınevinin kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti. Görüşmede Mirahmetoğlu, “İlerleyen sayfalarda doğru bilgi vermelerine rağmen, ilgili sayfalarda hata yaptıklarını, yeni baskılarda konunun düzeltileceğini, mevcut baskılarda da sticker ile çözüm getireceklerini belirttiler” denildiğini aktardı.

Sendika.org’da yer alan habere göre, Linkedin hesabından yeni müfredat ile hazırlanmış kitabı eleştiren Mirahmetoğlu, Uzay ünitesine dair şu bilgileri verdi:

"Uzay ünitesindeki bilgilere bir bakalım:

YANLIŞ: “Gökyüzündeki en parlak yıldızın adı Kutup Yıldızı’dır.”

DOĞRUSU: “GECE gökyüzündeki en parlak yıldızın adı “Sirius’dur”, kutup yıldızı ya da diğer adıyla Polaris çok parlak olmayan sıradan bir yıldızdır. Aslında gökyüzündeki en parlak yıldızın adı Güneştir.

YANLIŞ: “Güneş en büyük yıldızdır”

DOĞRUSU: “Güneş en büyük yıldız değildir, Güneşten binlerce kat büyük milyarlarca yıldız vardır”

YANLIŞ: “Arkalarında ışıklı bir kuyruk bulunan yıldızlara Kuyruklu Yıldız denir.”

DOĞRUSU: “Kuyruklu yıldızlar, yıldız değildir. Güneşe yaklaştıkça eriyen, bu nedenle yörüngesi boyunca kuyruğa benzer partiküller bırakan dönmüş gökcisimleridir”.

Ayrıca Mirahmetoğlu, “Bugün ben utandım, MEB için utandım, Talim Terbiye Kurulu için utandım, kaynakça için utandım, bu bilgilere maruz kalan çocuklarımız, geleceğimiz için utandım. Ben utandım utanmasına da utanması gerekenler utandı mı acaba? Hiç sanmıyorum… Gökyüzünüz açık olsun, bilimle kalın…” diyerek müfredattaki hatalara tepki gösterdi.