MEB'i sarsan usulsüz atama iddiası

Milli Eğitim Bakanlığı’nda art arda usulsüz atama haberleri ortaya çıkarken bir iddia daha ortaya atıldı. Vatan gazetesinin haberine göre, memurluktan öğretmenliğe açıktan atama ile geçen Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in hemşehrisi Zülküf Demirtaş’ın resmi sonuçlara göre açıktan atamasının puan yetersizliğinden dolayı, olmaması gerektiği ortaya çıktı.



İzmir Buca Nüfus Müdürlüğünde memur olarak görev yaparken Karaman Ermenek Kazancı Lisesi’ne tarih öğretmeni olarak 9 Mart 2009 tarihinde atanan Zülküf Demirtaş’ın atamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldı.



Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Zülküf Demirtaş isimli memurun 2007 ve 2008 KPSS sınavına girmediği, (2009–1) Kadrolu ilk atama, (2009–1) sözleşmeli ilk atama listelerinde de yer almamasına karşın atandığının tespit edildiğini açıkladı.



Demirtaş’ın 2009-1 Kurumlar Arası, açıktan atama sonuçları listesinde başvuru yaptığını, tercihlerine göre puan yetersizliğinden dolayı atanamadığını bizzat bakanlık kayıtlarından öğrendiklerini belirterek, “Tüm bunlara rağmen 1979 Van doğumlu olan, Sayın Bakanın hemşerisi olan Zülküf Demirtaş’ın ataması yine akıllarda soru işareti uyandırdı. Yine bir usulsüz atama daha mı diye sormaya başladık. Yapılan atamaların hangi kriterlere göre yapıldığını sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığına sorduk” açıklamasında bulundu.



‘Demirtaş’ın ataması usülsüzdür’



Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan başvuruda, “2009-1 atamalarında başvuruda bulunup, başvurusu kabul edilmeyen Zülküf Demirtaş'ın Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçmiş olması düşündürücüdür. Söz konusu atama 9 Mart 2009 tarihinde yapılmıştır. Görünen odur ki; 1979 Van doğumlu olan Zülküf Demirtaş’ın tarih öğretmenliğine ataması usulsüzdür” ifadesine yer verildi. Başvuruda atamanın hangi kriterlere göre ve hangi mevzuat hükümlerine göre yapıldığının açıklanması istendi.

