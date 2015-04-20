MEB'e göre, Alevilerin karakteristik özellikleri arasında 'Kur'an sevgisi' yok!

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 7’nci sınıflara yönelik deneme sınavında Aleviler, Kur'an sevgisinden uzak gösterildi.

Cumhuriyet’in haberine göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinin 19. sorusunda “Alevilik-Bektaşiliğin dayandığı karakteristik özellikler arasında hangileri bulunur?” diye öğrencilere yöneltilen soruda, cevap olarak Hz. Ali sevgisi, On İki İmam sevgisi maddeleri yer alırken, Kur’an sevgisi ve doğa sevgisinin Alevi- Bektaşiliğin dayandığı karakteristik özellikler arasında yer almadığı ileri sürüldü.

Sorunun cevabının yanlış olduğunu belirten Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Cengiz Hortoğlu, böyle bir şeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını, toplumda Alevilere yönelik düşmanlık duyguları oluşturulmak istendiğini dile getirdi.

Hortoğlu, “Bu sorunun cevabındaki şık, Alevileri Kur’an sevgisinden uzakmış gibi sunuyor. Halbuki bizler Cem’de yaptığımız bütün ibadetlerin her bir ritüelini Kur’an’daki ayetlere dayandırırız. Sorunun cevabı yanlış, cevap 1,2 ve 3 olmalıdır. Karakteristik özellikleri soruluyor, bu yüzden Kur’an dışına çıkılamaz. Asla bunu kabul etmeyiz” diye konuştu.