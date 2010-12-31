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Yaşam

MEB'E 6 BİN 843 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ANKARA (A.A)

31 Aralık 2010 16:22

-MEB'E 6 BİN 843 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN  ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen ay yapılan kadrolu öğretmen atamasında, sözleşmeli öğretmenlerden boşalan pozisyonlara 6 bin 843 sözleşmeli öğretmen görevlendirdi. MEB Personel Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak için, kullanım izni bulunan 70 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonundan; Kasım 2010 kadrolu öğretmen ataması kapsamında, sözleşmeli öğretmen iken kadrolu öğretmenliğe atananlardan boşalan 6 bin 850 pozisyona görevlendirme yapılacağına ilişkin duyuru yapıldığı anımsatıldı. Buna ilişkin başvuruların 23-29 Aralık 2010'da elektronik ortamda alındığı belirtilerek, onaylanan 21 bin 735 başvurunun Bakanlıkça yapılan değerlendirmesi sonucunda gerekli şartları taşıyanlardan 6 bin 843'ünün eğitim kurumu bazında gerçekleştirilen görevlendirme işlemlerinin bugün sonuçlandırıldığı bildirildi. Görevlendirme sonuçları, MEB'in ''http://personel.meb.gov.tr'' adresinde yayımlanacak. Görevlendirilen öğretmen adayları,''Aralık 2010 Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Başvuru ve Görevlendirme Kılavuzu''nda belirtilen göreve başlayacaklardan istenilen belgelerle birlikte 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren görevlendirildikleri il milli eğitim müdürlüğüne başvurarak göreve başlayabilecek.

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