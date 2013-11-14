MEB'den Zaman'a: 'Eğitime büyük darbe' haberi alenen yalan ve kışkırtıcı

Gülen cemaati ve AKP hükümeti arasında devam eden "dershanelerin kapatılması" polemiği daha uzun süre devam edeceğe benziyor. Zaman gazetesi bugün "Eğitime büyük darbe" başlığıyla yayımladığı manşetinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandığı öne sürülen kanun taslağını gündeme getirmiş, "kapatılan dershanelerin etüt merkezi olarak çalışmasının önüne geçilebilmesi için yasadaki ‘etüt merkezi’ bölümü de tamamen yok ediliyor’ ifadelerine yer vermişti. Ayrıca bu uygulamayı sıkı yönetim uygulaması olarak değerlendiren Zaman'ın haberi ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, taslak metinde yer alan kışkırtıcı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dershanelere para cezası uygulamak, sıkı yönetim uygulamaları, maddi yaptırım getirmek gibi alenen yalan ve ilgili kamuoyunu kışkırtıcı ifadeler taslak metinde kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız, dershanelerin özel okullara dönüşmesini kolaylaştıracak bir yasa önerisi hazırlığı içerisindedir. Ancak bu hazırlıklar esnasında en çok riayet edilen husus, başta dershane çalışanları, öğrenciler ve veliler olmak üzere hiç kimsenin mağdur edilmemesi, Türkiye'de özel sektörün eğitim alanında daha etkin biçimde yer alması ve okul dışı alternatif programlar uygulayan kurumlara bağımlılığın ortadan kaldırılmasıdır" denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

''Bugün, Zaman Gazetesi'nde "Eğitime Büyük Darbe", Samanyolu Haber Kanalı'nda "Eğitimde Sıkı Yönetim Dönemi", başlıklı haberlerin içine, Millî Eğitim Bakanlığı'nın mevzuat çalışmaları ile ilgili, kamuoyunu yanlış yönlendirecek yalan unsurların monte edildiği görülmektedir. Sosyal medyada ise bu yalan haber unsurları ekseninde, "Eğitime Darbe Planı" başlığı ile sistematik bir kampanya yürütülmektedir.



Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin eğitim politikalarında sağlıklı adımlar atılması ve eğitim sisteminin sorunlarının giderilmesi amacıyla ilgili kanun, genelge ve yönetmeliklerde bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin çalışmalarını kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, demokratik hukuk devletinin gereklerine ve bakanlığın kurumsal kültürüne uygun olarak yürütmektedir.



Bakanlığımız, 2010-2014 Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı'nda da kamuoyuna açıklandığı üzere dershanelerin özel okullara dönüşmesini kolaylaştıracak bazı teşvikleri öngören bir yasa önerisi hazırlığı içindedir. Ancak bu hazırlıklar esnasında en çok riayet edilen husus, başta dershane çalışanları, öğrenciler ve veliler olmak üzere hiç kimsenin mağdur edilmemesi, Türkiye'de özel sektörün eğitim alanında daha etkin bir biçimde yer alması ve okul dışı alternatif programlar uygulayan kurumlara bağımlılığın ortadan kaldırılmasıdır.



Bu kapsamda, "haberde" ileri sürüldüğü gibi dershanelere para cezası uygulamak, sıkıyönetim uygulamaları getirmek, yazı-reklam-broşür yayınlayan dershanelere maddî yaptırım getirmek gibi alenen yalan ve ilgili kamuoyunu kışkırtıcı ifadeler taslak metinde kesinlikle bulunmamaktadır. Tam aksine Bakanlığımızca yapılan ve yakında ayrıntıları paylaşılacak olan çalışmalarda, dershanelerin özel okula dönüştürülmesi için birçok alternatif ve teşvikler öngörülmektedir.



Bu "haber"lerde yer alan bir diğer yalan da, söz konusu yasal düzenlemelerin TBMM'de olağan yasalaşma süreçlerinin dışına çıkılarak yapılacağı iddiasıdır.''