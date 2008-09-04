MEB'den yeni şef kadroları

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez teşkilata 162, ilçe milli eğitim müdürlüklerine ise 4 bin 460 adet şef alacak. Bakanlık, boş şef kadrolarına atanacakların belirlenebilmesi amacıyla yapılması planlanan görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmak isteyen personelin başvurularını 12-24 Eylül 2008 tarihleri arasında alacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, 3, 4 ve 5'inci derecelerden olmak üzere merkez teşkilatında 162 adet, taşra teşkilatında ise 4 bin 460 adet boş şef kadrolarına atanacakların belirlenebilmesi amacıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın’ın imzası ile yayınlanan “Merkez ve Taşra Teşkilatından Görevde Yükselme Duyurusu” isimli genelgede, başvuruların 12-24 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.



En az yüksekokul mezunu olma şartı



Genelgede, yapılacak olan “Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef Kadrolarına Atanabilmek İçin Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu”nun www.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adreslerinde ileri bir tarihte yayınlanacağı kaydedildi. Genelgede, şef kadrosuna atanacakların Bakanlık kadrolarında en az iki yıl süreyle görev yapmış olması, son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması ve görevde yükselme sınavında başarılı olması gerekiyor. Ayrıca şef kadrolarına atanacaklardan en az iki yılık yüksek okul mezunu olması, devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olması ve Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olması şartı istenecek.



Başvurular, elektronik ortamda yayınlanan görevde yükselme sınav başvuru kılavuzu çerçevesinde, kadrolarının bulunduğu birime yapılacak. Elektronik Başvuru Formu, 12-24 Eylül 2008 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar bizzat personel tarafından kadrosunun bulunduğu birime yapılacak.



Atamalar Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin EK-1 Değerlendirme Formu’na göre yapılacak. Merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen boş kadroların merkez ve taşra teşkilatı için ayrı ayrı üç katı aday tespit edilerek tarihi ileride belirtilecek görevde yükselme eğitimine alınacaklar. Adaylar Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak en yüksek puanı olan adaydan başlanarak belirlenecek.



Görevde yükselme eğitimi sonrasında yapılacak sınavın sonucunun yüzde 2’sini T.C.Anayasası yüzde 3’ünü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ulusal Güvenlik, yüzde 6’sını Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat, yüzde 6’sını Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, yüzde 16’sını Türkçe, Dil Bilgisi, Resmi Yazışma Kuralları, Mesleki Etik İlkeleri, yüzde 7’sini Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları, yüzde 60’ını ise Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği ile İlgili Konular belirleyecek. Görevde yükselme eğitimini tamamladıktan sonra görevde yükselme sınavında 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılacaklar.

