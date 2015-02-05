MEB'den yeni proje: 'Genç Bilaller'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelindeki tüm imam hatip lisesi öğrencileri için Kuranıkerim’i Güzel Okuma, Hafızlık ve Ezan Okuma yarışması düzenleyecek. Ezan okuma yarışmasına “Genç Bilaller” adı verildi. Yarışmalarla “imam hatip lisesi öğrencilerinin özgüven duygularının geliştirilmesi” amaçlandı. Yarışmanın esin kaynağı ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın “adaşı” olduğu, ilk Müslümanlardan ve ilk ezanı okuyan Bilal Habeşi...

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, tüm Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde, “Kuranıkerim’i Güzel Okuma”, “Hafızlık” ve “Ezan Okuma” yarışmaları düzenlemeye karar verdi. Karar, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz imzasıyla 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine duyuruldu.

Ancak yıllardır imam hatip lisesi öğrencileri için çeşitli alanlarda düzenlenen yarışmalara bu yıl ad vermeyi tercih etti.

“Kuranıkerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın adı “Genç Sadâ”, “Hafızlık Yarışması”nın adı ise “Kuranın Genç Muhafızları” olarak belirlendi. “Ezan OkumaYarışması”na ise “Genç Bilaller” adının verilmesi dikkat çekti. Ezan yarışmasında imam hatip lisesi öğrencisi “makam” ve “ses” ölçütleri ile değerlendirilecek.

‘Özgüven’ ve ‘sosyal gelişim’

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, yarışmaların “Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirilmeleri, mesleki yeterliliklerinin, özgüven duygularının geliştirilmesi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak” amacıyla düzenlendiğini açıkladı.

Kabiliyetli öğrencilerinin yarışmalara katılımlarının teşvik edilmesinin istendiği, milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıya, yarışmalara ilişkin uygulama esasları ve yarışma için okullara asılacak afişler de eklendi.

Müftüler jürisi

Yarışmaların jürisinin kimlerden oluşturulacağı da belirlendi. Buna göre başarılı öğrencileri belirleyecek seçici kurulların il ve bölge başkanlığını müftüler üstlenecek. Türkiye birincilerini ise Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen üniversite öğretim elemanları ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeli tespit edecek.