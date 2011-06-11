-MEB'DEN YAYINEVLERİNE SIKI DENETİM ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - Ders kitabı basan yayınevlerinin, çalıştırdıkları editör ve dil uzmanları yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olacak ve yayınevleri başka bir ders kitabından alıntı yapamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim ders kitapları ve uygun bulunan eğitim araçlarıyla elektronik ortamdaki eğitim materyali ücretsiz olarak dağıtacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ''eğitim aracı'', ''örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yapraklarıyla, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki eğitim materyalini, milli eğitimin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserler'' şeklinde tanımlandı. Değişikliğe göre, ders kitabı üreten yayınevleri, ders kitabı üreteceği alanlar için yazar veya yazarlar ile en az birer editör, dil uzmanı ve görsel tasarım uzmanını çalıştırdığını veya bu uzmanlardan hizmet satın aldığını, söz konusu personelin fikir ve sanat eserleriyle ilgili kanuna aykırı iş ve işlemler ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymediğini beyan edecek. Dil uzmanı ve görsel tasarım uzmanı birden fazla alanda taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alabilecek. Türkçe, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı dersleriyle yabancı dil ders kitaplarında ayrıca dil uzmanı; resim alanıyla ilgili ders kitaplarının hazırlanmasında da ayrıca görsel tasarım uzmanı bulundurulmayabilecek. Yayınevlerince yapılan başvuruda verilen herhangi bir belgenin veya yazılı beyanın gerçek dışı olduğunun idari veya adli makamlarca tespit edilmesi halinde belgenin veya beyanın yer aldığı taslak ders kitabı, inceleme işlemi durdurularak yayınevine iade edilecek. Söz konusu tespit kabul edilmiş ders kitabına ait ise Kurul Kararı iptal edilecek. Bu durumda bir yıl süreyle yayınevinin yeni başvurusu kabul edilmeyecek. Taslak ders kitabının hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar kaynakçada belirtilecek. Başka bir ders kitabından alıntı yapılamayacak ve bir ders kitabı diğerine kaynak olarak gösterilemeyecek. Bu hükme aykırı bir durumun tespiti ve bu tespitin Kurulca yerinde bulunması halinde taslak ders kitabı, ilgili birim veya yayınevine iade edilecek ve yayınevi, iade edilen taslak ders kitabının ait olduğu alanın bu kitap seviyesinde bir yıl süreyle ders kitabı başvurusunda bulunamayacak. Alıntılarla ilgili doğabilecek ihtilaflardan ilgili birim veya yayınevi sorumlu olacak. -KİTAP SAYISI, ELEKTRONİK ORTAMDA GİRİLEN İHTİYACA GÖRE BELİRLENECEK- Düzenlemeyle öğretim programı doğrultusunda Kurul kararında belirtildiği şekilde ilgili birim veya yayınevince hazırlanan taslak ders kitapları, üç takım halinde ve elektronik ortamda kayıtlı bir örneğiyle yılın her iş günü mesai saatleri içinde Başkanlığa teslim edilebilecek. Ancak, ders kitabının yeniden yazılmasını gerektiren program değişikliklerinde taslak ders kitaplarının Başkanlığa ilk başvurusu, gerekli hallerde ilk kabul ve duyurusuna dair takvim Kurul kararında belirtilecek. Okutulma süresinin son ve müteakip yılında; Kurulca belirlenen esaslara göre güncellenerek yeniden başvurusu yapılan taslak ders kitapları kimliği açık olarak puanlama yapılmadan incelenecek. Bunlardan hatası bulunmayanlar inceleme ve değerlendirme raporu ile birlikte Kurula sunulacak. Hatası bulunanlar ise raporları ile birlikte en fazla iki defa, 30 gün içinde düzeltilmek üzere başvuru sahibine gönderilecek. Üçüncü inceleme ve değerlendirme sonucunda taslak ders kitabı raporuyla birlikte Kurula sunulacak. Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Başkanlıkça kabul edilen ve okutulmak üzere her yıl Tebliğler Dergisinde duyurulan ilköğretim ve ortaöğretim ders kitapları ve uygun bulunan eğitim araçlarıyla elektronik ortamdaki eğitim materyalini satın alacak ve ücretsiz olarak dağıtacak. Satın alınacak kitapların adedi, birimlerle iş birliği yapılarak okul/kurum müdürlüklerince elektronik ortamda girilen ihtiyaca göre belirlenecek. Önceki yıllardan kalan baskılar dağıtılmadan önce Başkanlıktan görüş alınacak. Baskı, satın alma ve dağıtım işlemleri Daire Başkanlığınca yürütülecek. Bakanlıkça hazırlatılan kitapların yazar/yazarlarına Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Devlet Kitapları Döner Sermayesi İşletmesi Müdürlüğünce ücret ödenecek.