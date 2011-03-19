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Yaşam

MEB'DEN VELİLERE ''SBS'YE BAŞVURUYU SON GÜNE BIRAKMAYIN'' UYARISI ANKARA (A.A)

19 Mart 2011 21:16

-MEB'DEN VELİLERE ''SBS'YE BAŞVURUYU SON GÜNE BIRAKMAYIN'' UYARISI ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, velileri, yedinci ve sekizinci sınıflar Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) başvuruların son güne bırakılmaması konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, SBS için 7 Mart'ta başlayan başvuruların 25 Mart Cuma günü sona ereceği belirtildi. Sınavlarla ilgili tüm bilgilerin ''http://oges.meb.gov.tr'' ve http://www.meb.gov.tr'' internet sayfalarında yayımlandığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Geçmiş yıllarda öğrenci velilerinin sınav başvurularını son güne bıraktıkları için sıkıntı yaşadıkları hatta öğrencilerin mağdur oldukları gözlenmiştir. 2011 yılı Seviye Belirleme Sınavlarında benzer sıkıntı ve mağduriyetlerin yaşanmaması için, velilerin sınav başvuru işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiği kamuoyuna saygı ile duyurulur.''

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