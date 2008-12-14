MEB'den valilere karne

Milli Eğitim Bakanlığı, sayıları 11 milyonu bulan ilköğretim öğrencilerinin durumuna göre illeri değerlendirecek. Değerlendirme tablosuna göre de 81 il valisine karne verilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) valilere karne verecek. Bakanlık valilerine sunulmak üzere 81 ilin eğitim sıralamasını ele alan bir karne hazırladı. Valilerin karne notlarını Türkiye genelinde sayıları 11 milyonu bulan ilköğretim çağındaki öğrenciler belirleyecek.



MEB İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er, valilere verilecek karnelerde özellikle illerin zorunlu eğitimde katettikleri aşamanın değerlendirileceğini söyledi. İlköğretim çağ nüfusunun yüzde yüz okullaşması için böyle bir uygulamaya gittklerini belirten Er, karnelerle illerin okula kaydolmamış 6-14 yaş aralığındaki öğrenci nüfus oranına göre sıralanacağını belirtti. Er, okula gitmeyen 325 bin çocuğu daha okula kazandırmak için çalışacaklarını kaydetti.



OCAK'TA KARNELER VERİLECEK



2008 yılı bilgileri üzerinden 1 yıllık olan “il eğitim karnesi” Ocak ayında toplantıya çağrılacak valilere bizzat verilecek. Karnede ayrıca, ilköğretim okullarındaki internet bağlantısı durumu, okuma yazma oranları, 100 Temel Eser okuma istatistikleri, okul öncesi eğitimde okullaşma oranları ile ilgili yüzdeler de değerlendirilecek. Tüm valiler illerinin Türkiye genelindeki durumunu görme şansı yakalarken, daha sonra bu karnelerle il bazında çalışma yürütecek.

