MEB'den tanım açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu (TTK)Başkanlığından yapılan açıklamada, gazetelerde iddia edildiği gibi ilköğretim 8. sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı'ndan son 30 yıllık tarih konularının çıkarılmadığı belirtilerek, "Aksine bu konulara programlarda ve ders kitaplarında hiç yer verilmemişken ilk defa bu dönemde yer verilmiştir" denildi.



Açıklamada, ilköğretim 8. sınıfta okutulmakta olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabının 7. ünitesinde yer alan çeşitli konularla ilgili olarak bugün bazı gazetelerde haber, yorum ve değerlendirmelerin yer aldığına dikkat çekildi.



Kitapta 2008 yılına kadar Cumhuriyet tarihinin 2. Dünya Savaşı sonuna kadar olan dönemi kapsadığına işaret edilen açıklamada, TTK Başkanlığında 2003 yılından beri yürütülmekte olan program yenileme çalışmaları kapsamında 2000'li yılların başına kadar yaşanan çeşitli gelişmelerin de programlara ve ders kitaplarına eklendiği anımsatıldı.



Açıklamada, "Bir gazetede yer alan asılsız bir haberde iddia edildiği gibi son 30 yıllık tarih konuları kitaplardan çıkarılmamış, aksine bu konulara programlarda ve ders kitaplarında hiç yer verilmemişken ilk defa bu dönemde yer verilmiştir" denilerek, "Türkiye'nin 30 Yılı Silindi" ve "Yakın tarih silindi" başlıklı haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



İrtica kavramı



Kitaptaki "irtica" tanımına ilişkin iddialarla ilgili olarak da açıklamada şöyle denildi:



"İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında 'irtica' kavramı ile ilgili yapılan tanımda, Türk Dil Kurumunun 2005 tarihli Türkçe Sözlük'ün 10. baskısının 753 ve 980. sayfalarındaki tanımlar ile Atatürk'ün 20 Ocak 1923'te İzmit'te yaptığı bir konuşmada geçen '...Hayat felsefesinin garip bir belirtisidir ki, her faydalı ve yeni şeye karşı mutlaka bir kuvvet çıkar. Buna dilimizde (gericilik) derler' şeklindeki irtica tanımı esas alınmıştır.



Belirtilen ders kitabında irtica bir kavram boyutunda ele alınmış olup konu, öğrenci düzeyi de dikkate alınarak mümkün olduğu kadar birincil kaynaklardan hareketle yapılandırılmıştır.



İrtica ile ilgili konular aynı kitabın basılı nüshasının 96, 98, 99, 118 ve 119. sayfalarda çeşitli bağlamlarla ele alınmış, ayrıca aynı kitabın 205. sayfasında Atatürk'ün dilinden 'Milletimiz çok büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Gerçekten yüzyıllardan beri uymaya alıştığımız bir yönetim şeklinin dışına çıkarak dünyada benzeri bulunmayan bir devlet kurduk. Fakat bu

yeniliğin kesinlikle tersine bir hareketi gerektireceğini hatırımızdan çıkarmamak gerekir. Bu harekete (gericilik) derler. Yaptığımız işler ve aldığımız sonuçlara göre, bu gibi gerici hareketler her zaman beklenebilir' görüş ve değerlendirmelere yer verilmiştir.



